EMPRUNT OBLIGATAIRE DE 235 MILLIARDS, HUIT MILLIARDS POUR BOUCLER LE BITUMAGE DU BASSIN AGRICOLE DE L'OUEST

Réparti en deux lots , ce projet situé dans la région de l’Ouest-Cameroun est prévu pour livraison le deuxième semestre du l'an 2022.

Il s'agit de la route qui part de Galim pour Bamendjing ,ensuite Foumbot puis Bangangte.

Le lot 1 traverse le département du Bamboutos en reliant le département de la Menoua à celui du Noun. Le lot 2 quant à lui, va de la localité de Galim jusqu’à la ville de Bangangté en passant par Foumbot.

Ce projet de désenclavement achevé à plus de 90% permet de relier soit le centre ou le Littoral au Noun en économisant une heure de temps.

Le bassin agricole de l'Ouest est une zone de forte production agricole .Ce projet facilite la circulation des points de production vers les grands centres de commercialisation et en réduit les pertes post-récoltes qui constituent l’une des contraintes les plus redoutables pour les agriculteurs camerounais.