Dans une scène politique où le repli identitaire domine et les extrémistes triomphent, seul un parti idéologiquement clair, ayant des organes bien structurés, un fonctionnement interne démocratique et un solide programme de formation des militants, peut faire véritablement bouger les lignes.

Tous les partis qui flirtent avec l'ethnicisme ou le régionalisme sont d’avance condamnés à être des sous-couteaux du rdpc, des accompagnateurs du régime.

Si le sdf sort du flou idéologique, abandonne le messianisme frundiste, fonctionne selon ses textes démocratiques originaux et s'allie avec des forces crédibles à gauche, alors ce parti aura une grande chance de survie.

Dans le cas contraire, il se fera manger par les amazoniens et autres nouveaux mouvements de droite et d'extrême droite qui ont inondé la scène politique à partir de 2018 et qui justement surfent sur la confusion idéologique, l’inculture politique et un zeste de repli ethniciste.