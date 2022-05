CAMEROUN :: Mega Gym Fitness : Un corps sain et le bien-être dans un cadre exceptionnel :: CAMEROON

L’Afrique Centrale continue sur la belle voie de son émergence, une salle de sport ultra moderne, bâtie sur 615 m² et exploitée par la Société Bien-Être Sarl (B&E) est désormais disponible à Douala au Cameroun.La magnifique salle de sport unique au Cameroun, est dotée des équipements de dernière génération acquis directement auprès du géant de l’industrie sportif italien TECHNOGYM.

Sous la houlette de son promoteur CLAUVIS KONTCHEU MOFANG , c’est le prestigieux quartier Bonamousadi qui a été choisi pour abriter cette salle futuriste qui se trouve au 3ème étage du centre commercial et divertissement B’SSADI GALLERIES.

À MEGA GYM FITNESS, la santé et le bien-être appartiennent à ceux qui se lèvent tôt, dès 5h30, tout est ouvert et prêt pour accueillir les hommes et les femmes pour les séances de musculation, de cardio, de rééducation, des aérobics, taino, dance fit, taekwondo, Afro gym, step, zumba ou même le yoga, tout ceci, sous la supervision d’un panel de coachs locaux et internationaux mis entièrement à la disposition des adhérents durant les heures d’ouverture et selon l’emploi de temps établi de concert avec chaque adhérent qui peut travailler jusqu’à 22h30.

Pour Ernest Moumi Ebwelle : « La pratique des activités sportives dans un tel cadre est très recommandée par les professionnels de la santé. Parce que la propreté de cet espace et les machines modernes jouent énormément sur notre psychique. C’est une très bonne initiative pour moi qui fait le tour du monde. Ici rien n’est à envier à ce que nous voyons ailleurs en Europe », a laissé entendre ce citoyen passionné de grands espaces de sports.

Dans la vision de faire de MEGA GYM FITNESS un complément de santé, son promoteur Clauvis Kontcheu Mofang s’est vu sollicité par certaines pharmacies, centres hospitaliers ainsi que quelques praticiens qui ont volontairement accepter de recommander cette salle de sport hi-tech. Ce qui justifie la présence des coupons de réduction d’une valeur de 5000 francs CFA à l’accueil de ces institutions. Une preuve s’il en fallait une que ce projet a été bien accueilli.

MEGA GYM FITNESS vous attend massivement afin de vous donner de bénéficier de tous les bienfaits physiques et psychiques d’un si beau investissement.