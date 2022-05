CAMEROUN :: COMMUNE DE BANGANGTÉ : Un putsch contre ERIC NIAT échoue :: CAMEROON

Les conseillers municipaux de Bangangté se sont retrouvés le 27 mai pour examiner et adopter le compte administratif de l’exercice 2021, avec en toile de fond le plan d’un groupe contre le chef de l’exécutif.

Le stratagème a été monté en haut lieu. Il s’est agi selon les explications d’un des conseillers municipaux, de « faire la volonté et de respecter les consignes d’un membre du gouvernement camerounais en fonction qui continue de freiner des actions de développement de Bangangté ». Après la lecture des travaux des différentes commissions, le conseiller en question déclare sous cape, qu’un « huis clos qui ne faisait pas partie de l’ordonnancement des travaux de la session a été décrété par certains collègues qui avaient déjà tout fait pour bloquer l’élection d’Eric Niat, le 19 mai 2021 ». Selon ses précisions, le stratagème était de ne pas adopter le compte administratif du maire et de tenter un processus de destitution. « L’un de ces frondeurs en mal d’inspirations avait juré que si Eric Niat est maire, il démissionne du conseil. Aujourd’hui il ne sait plus où mettre la tête et est devenu aigri ».

Les reproches au maire sont tirés sur des faits qu’ils estiment graves. Ces conseillers disent que le maire ne les consulte pas et oriente des privilèges dans certains villages qui sont acquis à sa cause. Le troisième adjoint au maire, Nya Robenson, en l’occurrence est furieux contre le maire, du fait d’avoir retiré un projet d’adduction d’eau potable à Bapoumpa, bourgade située à quelques encablures du centre urbain. A cette préoccupation, Eric Niat explique que ledit projet n’a pas été retiré à cette localité, et que d’ailleurs, « cela fait partie de mes projets prioritaires ». Le Préfet du Ndé, présent aux travaux a tout de même rappelé au troisième adjoint qu’un citoyen peut ne pas être préoccupé par des affaires de sa municipalité, mais pas un conseiller municipal, encore plus un membre de l’exécutif. « Monsieur Nya vit pratiquement aux Etats-Unis. Il a préféré sa famille et sacrifié ses populations », explique un personnel. Il ajoute et ce pour le déplorer que les premier et deuxième adjoints ont aussi déserté la mairie. « Les autres espéraient voir le maire être lésé. C’est vrai qu’il travaille pratiquement seul ; mais les résultats sont visibles ». Pour l’illustrer, un cadre du service technique révèle que le maire, Eric Niat est déjà à 10 forages réalisés cette année sur fonds propres « sans compter les chantiers de la commune qui marchent très bien ».

La bombe a été donc désamorcée. Les conseillers ont adopté le compte administratif avant d’aller à leur « huis clos improvisé. C’est encore la montagne qui a accouché d’une souris, après l’échec essuyé lors de l’élection du maire en mai 2021 ». Toutefois, le maire a demandé aux membres de l’exécutif de travailler main dans la main pour développer la commune. Pour cela, il a présenté 18 délibérations qui ont été toutes adoptées. Il s’agissait entre autres du compte administratif de 2021, équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 1,3 milliards Fcfa. Le maire a également eu l’onction de ses pairs pour un large programme de coopération décentralisée, (partenariats et jumelages), dans le secteur de l’eau et de l’assainissement avec des communes européennes ; les transferts de compétence avec des communes sœurs (par exemple celle de Bobodioulaso, au Burkina Faso) dans le secteur de gestion de déchets. Il a été également question d’avoir l’aval du conseil municipal pour les études de faisabilité en vue de la construction d’un complexe multisport à Bangangté. C’est sous ces notes d’espoirs que le conseil s’est achevé.