SÉNÉGAL :: FLAUBERT NGUEYA DIT (LE PERE FLO), CE CHANTEUR CAMEROUNAIS A DAKAR :: SENEGAL

Quel Camerounais ne connaît pas le Père FLo à Dakar au Sénégal ? Arrivé dans ce pays dans les années 90, Flaubert Ngueya appelé « le Père Flo » à cause de sa nature généreuse, s’inscrit à l’université Cheick Anta Diop où il entend faire des études de philosophie.

Durant trois années, il est assidu et a conscience de ce qu’il fait. De bonnes études assurent à priori un métier prenant et à responsabilité. Son objectif est clair, il faut aller jusqu'au doctorat, il faut réussir. Mais il a laissé une grande famille au Cameroun et son père est tombé malade depuis son départ ; celui-ci ne peut plus lui envoyer les moyens comme prévu. Une difficulté matérielle et psychologique commence. Cela se traduit par une baisse de motivation qui s’installe dans son esprit alors qu'il faut continuer en année maîtrise. Il a envie d’arrêter. Mais arrêter les études ce n'est pas facile quand on est jeune et qu'on a des ambitions.

Il ne veut pas montrer cette faiblesse. Il va s’accrocher, mais pour combien de temps ? Les jours passent, les appels venant du Cameroun se succèdent, Dakar durcit, et le fait plier. C’est un compromis qu’il lui faut faire devant son destin. Il pourrait reprendre ses études plus tard. Et un vendredi, le père Flo arrête tout qui était tout et décide de travailler ; d’abord dans le restaurant de Bilong l’un des plus chics du Point E, un restaurant à la dimension Européenne. Le restaurant a trois cents places VIP sans compter les plats à emporter, c’est le haut niveau. Flaubert est le Maitre des lieux en matière de service, le plus aimé et le plus adulé ; les hauts responsables de l’état appellent pour savoir s’il est là avant de venir. Si Flaubert n’est pas en service, il y a des clients qui ne viendront pas, toutes les stars du monde de passage viennent dîner dans ce restaurant, on verra feu Manu DIbango, Akon, Youssouf Ndour, Viviane, et tous les grands Hommes d’Etat. Les hauts cadres politiques passent par là. C’est dans ce restaurant que Père Flaubert va jouer un rôle déterminant auprès des étudiants camerounais. Les étudiants camerounais résidant au Sénégal sont souvent abandonnés à eux-mêmes ; il sait sur quoi les aider, à la cuisine, la nourriture abonde qu’on serait tenté de jeter pour ne pas servir le lendemain à ces grandes personnalités.

Beaucoup d’étudiants camerounais passeront par là et qui les sert ? C’est Ngueya Flaubert. Pendant 15 ans Flaubert, surnommé le père Flo à cause de sa générosité, va donner à manger, payer la scolarité des étudiants démunis, héberger certains, au nombre desquels moi en personne, qui bénéficiera mieux que quiconque à tous ses bienfaits.

Après ces longues années au service des autres, le père Flo se lance lui-même dans la gastronomie ambiante, où il ouvre son propre restaurant. Il va suivre le décor de son maître Bilong. Un décor de Loft avec grand comptoir, le cadre est soigné revu Design dans les tons Marrons et Rouges, on se régale son monde à coup de choses simples et bonnes, dans la lisière des grands boulevards Bourguiba, près de Sicap Baobab.

Ancien restaurateur, il apporte un goût novateur à son restaurant, avec d’abord la décoration et l’art nouveau des brasseries, la rusticité des bistrots et le classicisme des tables gastronomiques.

Le cadre est convivial, les affiches anciennes donnent le ton des lieux, le père Flo qui a des beaux yeux est connu, 2 ans plus tôt, il avait gagné un concours de beauté dans un casting pour faire la promotion d’une marque. C’est la coqueluche en même temps que le restaurant devient un nouvel repaire de la jeunesse, tout ce qu’il aime, il le programme dans ce restaurant ; l’ambiance des discussions à la Camerounaise, les tables sont espacées, et fort bien mises, le service est impeccable, le sommelier parfaitement fait, quant à la cuisine, elle est fine, précise ciselée, il fait de la bonne bouffe viande l’agneau Roti, kiwi litchi au romarin, abricots, ses menus sont franchement emballants.

Avec son restau, il ajoute du sang neuf à la cuisine sénégalaise, il offre pour chaque menu acheté un gâteau cadeau, c’est lui qui introduit ce nouveau modèle.

Il fouillait et scrutait toutes les nouvelles techniques pour les offrir à sa clientèle. A cette période de son apogée, le père Flo a une femme haut en couleur. Il y a toute une multitude de mets qui ne courent plus les rues. Le Dolès camerounais et la sauce tarot, sa bouteille de piments confits deviennent un produit folklorique qu’on ne voit qu'à l'occasion d’une foire gastronomique, ce mets de piment spécial fera partie de son quotidien, le terrain est ouvert à l’expression culinaire camerounaise sous la conduite du père Flo à Dakar. Il introduit quelques menus quelques plats du pays pour satisfaire quelques mordus du produit camerounais. Cependant, il faut reconnaître que dans la majorité des cas ces mets n’ont pas la faveur d’un public en quête de mets exotiques, snobisme oblige. Par contre les restaurants d’un Camerounais qui fonctionnent en terre étrangère sont très appréciés d’une clientèle camerounaise nostalgique qui cherche à se ressourcer dans les menus oubliés. Mais le père Flo est connu, sa cuisine sera populaire. Dans son restaurant, on mange, on boit. Père Flo est débonnaire, et il n’aime pas quand la bière dort, quand la bière dort, il demande à ce qu’on boive, c’est comme ça que tous les matins, il y avait la fête et le soir, il fallait racheter la boisson.

Il faut venir au secours de ceux qui ont faim et sauf disaient –ils, c’est sa fierté aujourd’hui d’avoir aidé plusieurs jeunes quand ceux-ci n’avaient rien. Arrive ce qui devait arriver ? Le beau repas va s’effondrer sous le feu de la chaleur de l’homme. Père Flo décide de le confier à un Français. La gestion est rigoureuse, les gains sont partagés ; il en tire un réel bénéfice. Et un matin du jour au lendemain, il décide de fermer le restau, il vient d'avoir une révélation c'est la musique qu'il fera pour le restant de sa vie. Le père Flo va quitter Dakar pour le Mali. C’est une personne très attachée à la liberté. C’est l’envol pour la carrière musicale.



Après avoir tiré sa révérence dans les restaurants, père Flo se lance corps et âme dans la chanson. Il se sent privilégié de vivre dans une ville comme Bamako ; pour s’inspirer, il a besoin de liberté ce n’est que dans ces moment-là en plein air, quand rien n’occupe son esprit, qu’il peut véritablement réfléchir à ce qu’il peut apporter de plus à l’art qui le fait rêver désormais.

il rencontre des chorégraphes, c’est important de savoir danser pour se découvrir et savoir quel genre d’artiste on est et jusqu’où on peut aller, il a un regard fort dans le zouk pour lui, c’est une musique qui permet de comprendre ce que l’on ressent au moment où on colle la petite loin de l’émotion ; mais c’est aussi synonyme de diversité ; c’est tout le monde qui aime écouter et danser le souk, il a envie de se produire à Paris avec sa danse émergeante vers l’avant, une nouvelle touche dans le zouk qui permet de voir si le danseur est pénétré par l’allure de son cavalier.



Avec son regard violet acier qui l’a fait plébiscité pour être le porte flambeau d’un produit de beauté, le port altier, et la voix posée, Flaubert est un artiste mystérieux et controversé. L'artiste met désormais sa touche sur de nombreux tubes. Sa vie et la musique se sont entrelacées pour devenir inséparables. Il fait désormais carrière, après avoir porté plusieurs chapeaux, fier de lui-même, d’avoir aidé une vingtaine de jeunes qui sont devenus pour la plupart des figures emblématiques de la vie dakaroise.

Flaubert a participé à la réalisation de nombreux spots publicitaires. Quand il s’est installé à Bamako, l'artiste a eu l’opportunité de jouer aux grands festivals de ce pays et a performé dans les grandes salles de la sous-région. Il a participé à des nombreux concerts pour débutant. Il a joué régulièrement dans des Casinos qui l’adulent et qui le réclament. Bien voilà le père Flo est désormais chanteur, « la musique a toujours été une partie de moi. » A-t-il déclaré. Mais la seule question qu’on se posera toujours est celle de savoir si le père Flo est vraiment fait pour la musique ? Attendons de voir, il ne faut désespérer de rien.