CAMEROUN :: VOIE DE CONTOURNEMENT DE YAOUNDE: L'APPEL LANCE AUX BAILLEURS DE FONDS PORTERA DU FRUIT :: CAMEROON

La cérémonie pour l'appel de mobilisation des 794 milliards francs CFA nécessaires aux travaux de la voie de contournement de Yaoundé ( VCY), a eu lieu mardi dernier. La ministre de l'Habitat et de Développement urbain, Célestine Ketcha Courtès a présidé les travaux tenus dans un hôtel huppé de la capitale politique du Cameroun.

Le temps est à présent à la recherche des fonds pour la construction de la VCY. Toute chose qui explique la concertation de mardi dernier à Yaoundé, entre le gouvernement camerounais et des partenaires techniques et financiers, ainsi que des banques commerciales. La cérémonie présidée par Célestine Ketcha Courtès, a aussi été l'occasion de présenter les résultats de l'étude d'impact environnemental et social du projet. Les assises ont connu la présence du conseiller technique de la Cemac, en charge des Relations avec l'Union Européenne, Richard Zogo Ekassi qui était aussi le représentant du président de la Commission de la Communauté économique et monétaire des Etats d'Afrique centrale ( Cemac), Daniel Ona Ondo, et de Philippe Van Damme, ambassadeur et chef de délégation de l'Union Européenne au Cameroun.

Il est à noter que 794 milliards francs CFA sont à mobiliser pour les travaux de construction de la VCY. Lesdits fonds sont répartis en trois rubriques : 706 milliards pour les travaux proprement dits, 88 milliards pour les indemnisations. Pour ce qui est des quatre pôles urbains à développer, leur coût est estimé à 470 milliards FCFA, et 20 milliards pour les indemnisations et les recensements.

La Voie de contournement de Yaoundé est un projet vital et prioritaire pour la région du Centre. Selon les explications du gouvernement, celle-ci devrait densifier et fluidifier les échanges commerciaux avec les pays voisins, et rendre plus facile la gestion de la forte poussée démographique qui est celle de la capitale politique du Cameroun.

Il ne reste donc plus qu'à lever effectivement les fonds, pour que la Voie de contournement de Yaoundé devienne réalité.