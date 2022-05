CAMEROUN :: Le maire maire de BIWONG-BANÉ, Joseph Liboire Angono, encore impliqué dans une bagarre sanglante :: CAMEROON

Du sang a coulé à BIWONG-BANÉ, petite bourgade de la région du Sud. Les bouches prêtes à recevoir des morceaux de viande et poissons rôtis ont plutôt reçues des violents coups de poings

Vendredi 20 mai dernier, après le défilé, le maire de BIWONG-BANÉ, Joseph Liboire Angono a invité les autorités administratives locales et les populations à un agape qui rentre en ligne droite à la célébration de l'État unitaire.Tout le monde a été accueilli de manière chaleureuse sauf le député, Copain MBEYO'O à qui le maître de céans a demandé de quitter les lieux. Le député a répondu qu'il est aussi une autorité locale, le maire a perdu le contrôle et balancé un coup de poing sur la joue du député, le temps au député de reprendre ses esprits pour réagir, le maire va balancer un verre sur le député occasionnant des blessures sur son visage.

Le maire, Joseph Liboire Angono après son forfait a pris fuite, mais le sous-préfet de BIWONG-BANÉ l'a pris en chasse et a réussi à le rattraper et le ramener manu militari au lieu de l'incident et l'a ensuite mis à la disposition des forces et maintien de l'ordre. Le blessé a été conduit à l'hôpital de référence d'Ebolowa.

Finalement le repas prévu a été abandonné par le Sous-préfet et sa suite.

