L’artiste camerounais témoigne son amour inconditionnel pour sa dulcinée dans son nouveau single « Chanceline » sorti le 06 mai 2022.

Ne dis-t-on pas souvent que c’est de l’abondance du cœur que la bouche parle ? Au-delà des préjugés, l’artiste camerounais Stéphane Akam chante ce qui lui vient du cœur pour Chanceline. Contrairement aux qualifications qu’on lui attribue comme celle de villageoise, Chanceline est celle pour qui Stéphane Akam brûle de passion. En son honneur, l’artiste a composé une chanson intitulée « Chanceline ». Le nouveau single a vu le jour (en version audio) le 06 mai 2022. La chanson est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal.

Stéphane Akam Trouve Chanceline

Il faut rappeler que c’est après avoir cherché l’amour comme mentionné dans son dernier single « Amour Où es-tu ? » (Juin 2021) que Stéphane Akam trouve enfin Chanceline. Pour exprimer sa joie, l’auteur du titre « Plein D’amour » chante en deux langues à savoir : le français et le Duala (langue du peuple Sawa au Cameroun). L’originaire de la région du Centre Cameroun valorise ainsi à travers ces différentes langues, la diversité culturelle du pays.

A en croire ce dernier, le public doit forcément comprendre ce qu’il pense de sa dulcinée et ce qu’elle représente pour lui. « C’est un message d’amour inconditionnel au-delà des préjugés que les gens peuvent avoir », informe Stéphane Akam. « On traite Chanceline de villageoise mais elle me procure la joie », ajoute l’artiste musicien.

Jeu d’Amour et de Séduction pour Chanceline

Le gentleman entreprend alors d’utiliser dans sa musique un Jargon de lover et de séduction. Il vante et fait des éloges à sa bien-aimée. « Chanceline tu as tout ce qu’il faut pour me rendre heureux… », « Quand tu souris, les astres, les étoiles s’alignent…», sont les premières paroles qu’il pose. « Chanceline » fait appel au zouk love (le rythme prédominant) posé sur un fond dansant de Makossa (rythme typique du Cameroun). A l’écoute, la chanson plonge d’une façon simple et naturelle, dans un univers d’amour. Un univers sans barrière, où tout parait beau et harmonieux.

Concernant le Vidéogramme, les fans désireux de découvrir le visage de Chanceline vont encore devoir patienter. L’artiste annonce le tournage du vidéogramme pour les prochaines semaines. Chanceline, la villageoise, fera certainement des jaloux.

