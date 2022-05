CAMEROUN :: BIG TOURNOI DE DETECTION DES TALENTS: LE PARI REUSSI D'AURELIEN CHEDJOU :: CAMEROON

La première édition du Tournoi Chedjou Sports Consulting a connu son apothéose ce lundi, 23 mai 2022 au Stade de Bonamoussadi, après trois jours de compétition intense.

Coup d’essai, coup de maître dira-t-on de cette édition expérimentale du tournoi de détection organisé par l’ancien international camerounais Aurélien Chedjou via son agence Chedjou Sport Consulting.

Les six équipes invitées à y prendre part ont offert au public du stade de Bonamoussadi un spectacle digne des compétitions des catégories supérieures à celles en lice dans ce tournoi.

Comme un spectateur privilégié,Le promoteur du tournoi, Aurélien Chedjou a assisté à tous les matchs, avec à ses côtés, des recruteurs venus pour le compte de plusieurs prestigieux clubs européens: Galatasaray, Lille, Standard de Liège et Amiens.

C’est ainsi qu’il dira :“L’objectif a été atteint dans le sens où il fallait voir les gamins qui s’expriment, ils l’ont fait de fort belle manière“, se projettant déjà sur la prochaine édition, ce dernier a aussi évoqué les innovations en ces termes:

“C’est vrai que c’est la première édition, donc forcément, il y a des manquements, on va travailler dessus avec l’équipe pour la prochaine édition.On va travailler avec l’équipe pour voir quand est ce qu’on le fait, par rapport aux conditions météorologiques, on verra aussi dans quelle formule on fait la prochaine édition, avec quels centres de formation pour que la qualité ne puisse qu’être évolutive.”

On peut ainsi dire sans risque de se tromper que l’ancien pensionnaire de galatasaray est en passe de réussir son pari et sa reconversion tellement les retours au sujet de cette première édition du tournoi de détection des jeunes talents sont positifs. Ceux ci constituent par la même occasion une invite au progrès et à l’amélioration.

Résultats des rencontres :

Première journée

EFBC 7-1 Galactique FA

KSA 1-1AS Nylon

Real Academy 1-1 AS BINYA

Deuxième journée

AS BINYA 1-1 AS Nylon

KSA 0-2 Galactique FA

EFBC 4-0 Real Foot Academy

Troisième journée

AS BINYA 0-0 Galactique FA

AS NYLON 3-1 Real Foot Academy

EFBC 2-0 KSA