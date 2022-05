SÉNÉGAL :: INTELCIA SENEGAL: TROIS SITES, 1800 COLLABORATEURS, DES OPPORTUNITES D'EMPLOIS-JEUNES

Et de trois pour le Sénégal. Le Groupe Intelcia, acteur global de l’outsourcing continue de tisser sa toile de développement de l’Afrique. Il a inauguré son deuxième site baptisé Dakar II, le 3ème du pays. En présence de Monsieur Yankhoba Diattara, Ministre de l'Economie numérique et des Télécommunications qui représentait le Président de la République du Sénégal Macky Sall et de Messieurs Karim Bernoussi et Jean-Yves Kotto, respectivement Co-fondateur-Président Directeur Général et Chairman Afrique Subsaharienne.



L’occasion était solennelle. La cérémonie d’inauguration du troisième site Intelcia du Sénégal a drainé du monde. Les Dakarois se sont rendus au rendez-vous du développement qui est le leitmotiv du groupe Intelcia. A l’occasion, le groupe a ouvert ses portes aux sites de Dakar I et de Thiès. La presse venue du Maroc, de la Cote d’Ivoire et du Sénégal s’est abreuvée à la bonne source d’une entreprise qui contribue à l’émulation des jeunes et détecte les talents. Du coup, Intelcia se présente comme un incubateur d’emplois. La digitalisation est de mise dans des services aussi variés que la comptabilité, les finances, les relations clients…



Karim Bernoussi, Président Directeur Général & Co-fondateur d’Intelcia a planté le décor de la cérémonie d’ouverture « Ce nouveau déploiement est une évidence pour notre Groupe et démontre notre volonté de poursuivre durablement nos investissements dans le continent. Notre engagement au Sénégal s’articule autour du Plan Sénégal Emergent dont l’ambition est à la fois un développement économique, social et humain. Nos équipes s’impliquent au quotidien auprès des différentes communautés parmi lesquelles Intelcia évolue pour contribuer au développement du tissu socio-économique du pays. Enfin, j’aime à rappeler qu’Intelcia est le premier employeur de la communauté sénégalaise au Maroc avec plus de 1400 collaborateurs issus de la diaspora installée dans le Royaume… le lien entre Intelcia et le Sénégal n’est récent et est indéniablement amener à se renforcer »



Dans cette dynamique de promotion de l’emploi jeune le groupe a mis sur pied un profil de carrière qui assure une évolution de ses collaborateurs et une grille salariale alléchante. Ses services à valeur ajoutée ont fait dire à l’ambassadeur eu Maroc au Sénégal qu’ Intelcia offre des « conditions qui permettent aux investisseurs Africains d’évoluer » L’ouverture de Dakar II vient conforter l’engagement du Groupe à consolider ses investissements au Sénégal en offrant davantage d’opportunités d’emploi aux jeunes Sénégalais.



Les statistiques pour cette nouvelle aventure font état de « 800 nouveaux emplois créés terme, dont 600 d’ici la fin de l’année 2022 » Ceci ne sera rendu possible que grâce à la politique d’emploi dont le but essentiel est la satisfaction du client par la maitrise du transfert des technologies et l’introduction des nouveaux métiers dans le processus. a Jean-Yves Kotto, Chairman Afrique Subsaharienne d’Intelcia a d’ailleurs rassuré « les perspectives de croissance sont très prometteuses, notamment au regard du bassin d’emploi porteur et réactif qu’offre le Sénégal. Le pays de la Téranga est indéniablement en plein essor économique, en pleine transformation et la jeunesse sénégalaise est de mieux en mieux formée. Ce 2ème site à Dakar nous ouvre de nouvelles perspectives avec la création de plus de 800 postes à terme ».



Pour Monsieur Yankhoba Diattara,Ministre de l'Economie numérique et des Télécommunications, « l’ouverture d’un 3ème site Intelcia au Sénégal, conforte d’une part l’attractivité de notre pays dans le domaine de l’outsourcing de manière générale et des métiers du CRM en particulier. Elle révèle d’autre part, le potentiel de croissance qu’un Groupe tel qu’Intelcia voit en notre pays, tant en termes d’infrastructures qu’en termes de capital humain. Donc, nous ne pouvons que nous réjouir de cette ouverture et du choix des dirigeants d’Intelcia. Cette nouvelle installation a indéniablement un impact positif sur le développement économique notre pays via les investissements réalisés et les emplois générés »

Ben BATANA de retour de Dakar.