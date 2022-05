CAMEROUN :: Eau potable : Milla et Bell envisagent offrir 1200 points d’eau par an en Afrique :: CAMEROON

L’ambassadeur itinérant, Roger Milla et S.M. Joseph Antoine Bell ont annoncé ce 24 mai à Yaoundé, leurs projets dans l’humanitaire. Les deux légendes du football mondial ont co-présidé la cérémonie du lancement officiel du projet Roger Milla Program.

Au cours d’une conférence de presse, les deux anciens Lions indomptables ont présenté les axes d’interventions de leur organisation. Il s’agira dans son volet eau potable, de l’opération « de l’eau en permanence dans les écoles ». Milla et Bell disent mettre fin aux décès de millions d’enfants ravagés chaque année par des terribles maladies, évitables liées à l’eau non potable, la misère et l’extrême pauvre. Dans la démarche, ils ajoutent qu’il sera question de mener une campagne de forages d’eau et d’installation gratuite des réservoirs de stockage de 5000 litres.

Le secteur de l’eau sera mis en œuvre dans le cadre de Water Fund (Fonds de solidarité pour l’accès à l’eau potable). En l’état actuel, une école à Yaoundé a déjà bénéficié de Water Fund. Dans les prochains jours, il est prévu réaliser le projet à l’école principale de Nkomondo à Douala où Roger Mille renseigne avoir obtenu son Cepe.

Dans le volet santé publique, le président de Roger Milla Program, Roger Milla et le vice président, Joseph Antoine Bell par ailleurs, trésorier de ladite organisation, luttent contre le Noma, maladie qui déforme le visage des enfants, après le contact avec la saleté dans l’enfance. Selon l’organisation mondiale de la santé (OMS), le monde enregistre chaque année 140000 nouveaux cas.

Au cameroun, Roger Milla annonce que 1400 cas enregistrés attendent d’être opérés dans le cadre du plaidoyer qu’ils ont entrepris auprès des organisations de médecins chirurgiens camerounais et européens. Pour le moment, les deux légendes se réjouissent d’avoir déjà fait opérer de nombreux enfants victimes du noma. « L’heure n’est plus au commentaire et au discours. Il faut être proche de ces enfants et agir », conclut Milla.