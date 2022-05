MONDE ENTIER :: Top gain sur 1xBet : le joueur reçoit plus de 130 000 dollars :: WORLD

Il y a dix ans, lorsque Samuel Eto'o était footballeur à l'Anzhi, il gagnait plus de 20 millions d'euros par an. Pour y parvenir, le plus grand joueur de l'histoire du Cameroun, et peut-être de tout le football africain, a dû parcourir un long chemin. Des entraînements épuisants, des combats pour une place dans l'équipe première des modestes Leganes et Majorque. Il a fallu des années d'attente pour qu'Eto'o ait la chance d'accéder à l'équipe première de grands clubs comme Barcelone ou l'Inter.

Un parieur camerounais de Yaoundé a dû attendre beaucoup moins longtemps pour gagner beaucoup d'argent. Il lui a suffi de s'inscrire sur 1xBet et de placer un pari accumulateur sur 12 événements avec une cote totale de 26.422 !

Selon le joueur, il n'est pas pauvre et pouvait se permettre une mise importante de 3 millions de francs centrafricains, soit environ 5 mille dollars américains. Les gains s'élèvent à plus de 79 millions de francs centrafricains, soit plus de 131 000 dollars américains. Le gain est astronomique, mais le plus important ici est de noter l'habileté du joueur qui a deviné tous les résultats du match.

L'accumulateur complet ressemblait à ceci :

Comme l'a dit le joueur, il a choisi les événements footballistiques parce que, avec le tennis, c'est son sport préféré. Il considère que le secret de son succès réside dans une approche froide des paris, dans laquelle il faut parfois parier même contre son équipe favorite.

Le Camerounais a également expliqué le choix de 1xBet comme bookmaker : "Je pense que c'est le meilleur bookmaker, il est assez fiable par rapport aux autres. Avec 1xBet, vous ne perdez pas d'argent à cause de problèmes techniques. Vous pouvez toujours être sûr que le compte recevra autant que ce que vous avez déposé, et il en va de même pour le retrait des fonds. C'est fiable. Lorsque vous voulez retirer de l'argent, vous le faites sans aucun problème."

Selon lui, il a été très heureux de ce gain, qui a été une agréable surprise. En effet, le joueur essaie de ne pas penser à un éventuel gain lorsqu'il fait des paris. Cette approche permet d'économiser les nerfs et constitue un style adapté à tout joueur, même à ceux qui ne font pas de paris aussi importants que le Camerounais.