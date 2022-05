Sabotage des Brasseries du Cameroun sur les réseaux sociaux : A qui profite le crime? :: CAMEROON

Une image mal montée d’un bar aux couleurs de la société anonyme des brasseries du Cameroun fait le tour des réseaux sociaux dans le but de ternir l’image de l’entreprise.

« Porta porty bar » , c’est du moins ce qu’on peut lire sur la plaque qui renseigne sur le nom du bar aux couleurs de ‘33’ Export qui est largement partagée depuis la journée du dimanche 22 mai 2022.

Quand on sait à quoi renvoie les termes utilisés dans cette enseigne, on comprend la vision de ceux qui sont à l’origine de ce montage.

Plusieurs internautes sans essayer de vérifier l’authenticité de cette image ce sont lancés dans des attaques virulentes contre la société anonyme des brasseries du Cameroun.

Ces derniers dont l’objectif clair est de ternir l’image de l’entreprise n’ont pas manqué d’imagination pour mettre des légendes les unes plus insultantes que les autres à l’endroit des brasseries du Cameroun.

Un léger travail de recherche avec les outils les plus simples du fact tcheking pourtant permet de se rendre compte du grossier montage. A la place de « Porta porty bar » , c’est bel et bien « Gabon bar », un débit de boisson pourtant très connu situé dans l’arrondissement de Douala 5è plus précisément au quartier Logpom qui est inscrit sur la plaque originelle.

La seule question qu’on peut se poser est celle de savoir à qui profite cette nouvelle campagne de sabotage de la Société Anonyme des brasseries du Cameroun??

Les prochains jours nous édifieront certainement sur les responsables de cette campagne ainsi que leurs mobiles.

Pour le moment, il n’existe pas de bar aux couleurs des brasseries du Cameroun avec une plaque « porta porty bar ».