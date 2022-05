MONDE ENTIER :: MAYA DANS SA QUETE AU TRESOR D’ELDORADO ! :: WORLD

Le Contexte...La ville d’Eldorado, oubliée depuis longtemps, a enfin reçu l’attention qu’elle mérite ! La jeune archéologue Maya s’apprête à prendre la route des terribles catacombes qui cachent de dangereux trésors. Sur votre chemin à travers les forêts inexplorées d’Amérique du Sud, vous rencontrerez des diamants précieux qui vous mèneront à ce trésor ! Gagner de superbes gains a été rendu possible par le fournisseur de casino en ligne Expanse Studios. Embarquez pour une aventure passionnante avec un jeu bonus et des multiplicateurs avec Maya’s Treasure et explorez la nature sauvage d’Eldorado !

Comment jouer et gagner à Maya’s Treasure?

Maya’s Treasure comporte 5 colonnes sur trois lignes et vingt lignes de paiement fixes. Les combinaisons de paiement sont calculées exclusivement de gauche à droite, à partir de la première bobine à gauche. Si vous faites plus d’une combinaison gagnante sur une ligne de paiement, vous recevrez la combinaison de valeur la plus élevée. La somme des gains est possible s’ils sont réalisés sur différentes lignes de paiement. Découvrez des informations plus détaillées sur le jeu dans la machine à sous Maya’s Treasure.

Cette machine à sous vidéo a des colonnes tumultueuses et en cascade qui tombent après chaque victoire consécutive. Et, plus la séquence de victoires est élevée, plus les chances de grandes victoires sont grandes. Pourquoi ? Chaque gain consécutif augmente le multiplicateur, c’est-à-dire le multiplicateur, qui dans le jeu de base peut aller jusqu’au temps 10. Cela peut vous rapporter plus que de bons gains . Ce qui est fantastique, c’est que le multiplicateur lors du tour de tours gratuits peut aller jusqu’à 100 fois et ainsi vous conduire à des gains incroyables. Vous l’admettez, cela semble très attractif.

Les symboles de la puissance la moins payante sont trois diamants. Diamant bleu, rouge et violet. Après cela, vous verrez diverses statues sculptées dans la pierre, et les premières consécutives sont des statues de hibou et un crâne de squelette. Ces symboles apporteront des paiements nettement plus élevés que les diamants. Vient ensuite le symbole du singe gravé dans la pierre, tandis que le symbole de la plus grande puissance payante, quand on parle des symboles de base, est le chef indien ! Cinq de ces symboles sur la ligne de paiement peuvent vous apporter une fortune !

Le symbole Joker est représenté par la figure de l’archéologue sympathique Maja. Bien sûr, cela change tous les symboles, à l’exception des symboles scatter, et les aide à former des combinaisons gagnantes. La spécificité est que le joker ne se trouve que dans les colonnes deux, trois et quatre.

Gagnez des tours gratuits qui ont la valeur des trésors des Indiens d’Amérique du Sud !

Le symbole scatter a la forme d’un diamant vert et au moins trois de ces symboles sur les colonnes vous donneront 15 tours gratuits. Il convient de noter que les disperseurs paient également de gauche à droite. Vous devez pratiquement obtenir trois symboles scatter sur trois rouleaux adjacents, en commençant par le premier rouleau sur la gauche. Si vous obtenez plus de symboles scatter, vous obtiendrez également des multiplicateurs plus élevés lors de la série de tours gratuits. Si vous recevez trois symboles scatter ou plus pendant la fonction de tours gratuits, vous serez récompensé par cinq autres tours gratuits.

La fonction de jeu dans le jeu de base est également disponible. Tout ce que vous avez à faire pour doubler vos gains est de deviner quelles couleurs seront la prochaine carte tirée du jeu, noire ou rouge. Vous pouvez jouer cinq fois de suite !

Les modes de jeu

Pour jouer au Maya’s Treasure sur Supergooal.cm , vous disposez de deux modes de jeu.

La première option est le mode démo. C’est un mode de jeu qui est vivement recommandé pour les nouveaux joueurs ou alors ceux qui ne connaissent pas encore les règles du jeu. En jouant dans le mode gratuit, vous vous familiarisez à l’univers du jeu tout en aiguisant vos sens sans pour autant risquer votre argent. Bien entendu, les gains obtenus ne seront que virtuels et bien entendu pas décaissables.

La seconde option est le mode argent réel. La première chose à retenir est qu’il vous permettra d’encaisser les gains que vous remporterez. Si vous avez commencé par le mode gratuit, le mode argent réel sera plus agréable à jouer et plus rien ne pourra plus vous surprendre. Si vous pensez que vous n’êtes pas capables de remporter des victoires sur ce jeu, vous vous trompez. Pour vous en convaincre, vous pouvez consulter l’historique des précédentes parties jouées et apprécier les gains engrangés par les autres joueurs.

