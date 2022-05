CAMEROUN :: Le big tournoi de détection des talents CSC: le nouveau défi d’Aurelien Chedjou :: CAMEROON

L’ancien international camerounais par le biais de son agence Chedjou sport Consulting a lancé depuis le samedi 21 Mai 2022 un tournoi de détection de jeunes footballeurs camerounais.

Donner une chance aux jeunes footballeurs camerounais de taper dans l’œil des recruteurs étrangers , tel est l’objectif d’Aurelien Chedjou au moment où il lance son Big tournoi de détection des talents.

Reconverti aujourd’hui dans le Management des joueurs, Aurélien Chedjou a pour cette première édition convié les joueurs des catégories U 16 de Six centres de formation pour prendre part à cette compétition.

la première journée qui s’est disputée le samedi 21 Mai 2022 a connu la présence massive du public , ce qui a agréablement surpris le promoteur :« Je suis agréablement surpris déjà que le public réponde autant présent. C’est vrai que c’est un lendemain de fête, mais je ne m’attendais pas à un public comme ça », a indiqué Aurélien Chedjou.

Sur le terrain, les centres de formation en football retenus, notamment l’Ecole de football Brasseries du Cameroun (EFBC), Galactique FA, la Kadji Sport Academy, Academy Gilles Augustin Binya, Real Academy et AS Nylon ont offert du beau spectacle au public de Douala très fan de foot et ceci sous les yeux des recruteurs et scouts de clubs européens (Galatasaray, Lille, le Standard de Liège et Amiens SC) spécialement arrivés au Cameroun pour l’événement.

Sur le terrain,l’EFBC habituée des compétitions de jeunes fait déjà office grand favori à la victoire finale. lors de sa première sortie , elle a laminé Galactique FA (7-1) puis ont enchainé une seconde victoire ce dimanche, à l’occasion de la deuxième journée, face à Real Foot Academy (4-0).

La troisième et dernière journée se jouera ce lundi 23 mai 2022. A cette occasion, plusieurs joueurs qui se seront distingués pourraient figurer dans les petits papiers des recruteurs des clubs européens. Rappelons que à chaque rencontre, l’homme du match est primé.