CAMEROUN :: Un camion fait plusieurs morts à Ndokoti :: CAMEROON

Trois personnes ont perdu la vie ce dimanche au lieu dit Tunnel Ndokoti à la suite d’une perte des freins d’un gros porteur

C’est un nouveau week-end sanglant que les populations de Douala plus précisément dans l’arrondissement de Douala 3è ont vécu.

Le carefour Ndokoti, très connu pour ses bouchons interminables a été une fois encore le théâtre d’une scène d’horreur.

Dans les premières heures de la matinée du dimanche 22 Mai , un camion transportant des marchandises à perdu ses freins net au carefour Ndokoti , un lieu où on retrouve toujours des moto taximen stationnés en attente de passagers. C’est ainsi que dans sa course folle, le camion va heurter plusieurs moto taxi et achèvera sa course sur un taxi qui lui aussi était garé à l’entrée du Tunnel. Trois personnes vont perdre la vie sur le champ dans cet accident toutes des conducteurs de moto taxi.

Les corps des victimes ont été rapidement déposés à la morgue de l’hôpital de district de logbaba et les blessés ont été pris en charge dans le même hôpital.