KENYA :: IL FAUDRAIT FAIRE BON USAGE DES CONNEXIONS ETABLIES AU COURS DE CE SOMMET

"Il faudrait faire bon usage des connexions établies au cours de ce sommet" Jean Pierre Elong Mbassi SG CGLU Afrique



pourquoi avoir choisi kissumu pour abriter ces Africités et pas Naïrobi ?

Nous avons voulu que ces Africités soit organisée dans une ville intermédiaire et nous avons fait cette expérience puisqu'on ne parle que de grandes villes or, l'urbanisation de l'Afrique est à 60% centrée sur les petites villes et les villes intermédiaires. Donc, il fallait attirer l'attention des dirigeants sur le fait que la transformation urbaine dont il s'agit ne se passera pas dans les grandes villes, elle se passera plutôt dans ces petites villes, et cette réalité n'est pas connue. Et rien que pour cela, nous sommes satisfaits des retombées.

Les Africités c'est plus de 7520 participants et plus de 3000 elues locaux ce qui implique des coûts et une lourde organisation.

Oui effectivement l'organisation de cet événement est lourde car, il se prépare sur 18 mois au minimum. Et la réussite du sommet dépend aussi de la bonne volonté du pays qui nous accueillent.

À ce chapitre, Kisumu mérite vraiment notre reconnaissance parceque le Kenya a mis beaucoup de moyens. Et j'aimerais aussi dire que le gouvernement Kényan a été très collaboratif ce qui a permis le succès de ce sommet.



quel message adressez- vous aux participant ?

À tous les participants, je leur demande de mettre en musique les acquis de ce sommet car, ils ont eu beaucoup de connexion ici, sources d'inspiration, de nombreux échanges au cours des ateliers dont ils devraient faire bon usage, et surtout ne pas oublier que tout ceci c'est pour que leurs populations améliorent leurs conditions et leurs cadres de vie. Si tout ça n'est que dans le touristique, ce sommet n'aurait servi à rien. Nous croyons que les africains doivent se respecter lorsqu'ils vont se fréquenter et cette fréquentation sera d'autant plus intéressante lorsqu'elle se traduira par des actes concrets.