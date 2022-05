CAMEROUN :: 20 mai 2022 : vague unitaire irrésistible :: CAMEROON

En sons, en rythme et en cadence, les mille et un coloris du caléidoscope sociologique , idéologique et professionnel du Cameroun ont déferlé sur le territoire national, en une irrésistible vague unitaire qui aura définitivement balayé par son passage, les ultimes réminiscences des velléités divisionnistes.

Cinquante ans après la décision courageuse et irréversible d’une génération de patriotes de mettre un terme aux interminables douleurs d’un déchirement qui n’était pas que géographique.

Devenue un leg aux générations futures, la mémoire de l’acte visionnaire posé par nos vénérables devanciers brûle désormais dans le cœur des filles et fils du Cameroun, à la manière d’une flamme purificatrice qui, tout en consumant les impuretés, affine la matière impalpable, mais bien vivante, qui affermit chaque jour davantage la conscience de notre commune appartenance au Berceau de nos Ancêtres, le Cameroun.

Avec en point de mire le tricolore national à l’étoile, Symbole ardent de foi et d’unité, le peuple camerounais a célébré, escorté dans les airs, sur la terre et aussi sur les mers, par de vaillantes forces de défense et de sécurité.

Vêtus de la livrée caractéristique et armés de l’équipement organique, gendarmes, fantassins, aviateurs, marins, sapeurs-pompiers, policiers, douaniers et gardes-pénitentiaires ont défilé aux côtés de la Nation, dans un bel unisson de gestes et d’esprit.

Sous le même uniforme, avançant d’un même pas vers le même objectif, les diverses composantes de notre armée n’en faisaient plus qu’une, à l’image de la nation qui aura su faire de la diversité de ses tribalités, la Tribu Cameroun, une et indivisible, tout comme l’est son territoire.



La Nation camerounaise et son armée, deux entités consubstantiellement liées qui se connaissent, se reconnaissent, se complètent et se tiennent mutuellement en une haute estime, logique et affective.

Reste qu’en son cinquantenaire, l’unité nationale qui apparait plus éclatante et plus solide, permet à la Nation et à son Armée de mieux se consacrer ensemble, à la matérialisation des chantiers de l’émergence, dans le seul but de faire la prospérité du Jardin que nos Aïeux ont cultivés.

Capitaine de Vaisseau

ATONFACK GUEMO Chef de Division Communication – MINDEF.