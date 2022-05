FRANCE :: UNE MESSE VIENT D'AVOIR LIEU A PARIS EN MÉMOIRE DE SOP SOUFOUO TCHOQUESSI EDOUARD

Elite Batcha et homme d'affaire bien connu au Cameroun, une messe vient d'être dite à Paris en mémoire de SOP SOUOFOUO TCHOQUESSI EDOUARD.

Amis, diplomates et quelques chefs de communautés basés à Paris se sont retrouvés dans l'enceinte de l'église protestante allemande de Paris pour un ultime adieu au Patriarche Sop Souofouo Tchoquessi.

Une bonne heure pour parler du défunt disparu avec beaucoup de témoignages par la suite.

Le plus célèbre de ses réalisations au Pays de Roger Milla est l'hôtel Le MAKOMBE, un joyau du tourisme au Cameroun qui avait l'habitude d'accueillir les Lions Indomptables d'avant match.

Décédé le 27 avril 2022 au Cameroun, l'inhumation de ce patriarche est prévu le 04 juin 2022 dans son village natal, Batcha au Cameroun.

La grande famille Batcha perd ainsi l'un des plus célèbres et l'un des plus grands parmis les élites du village Batcha à l'ouest Cameroun.

Toute la rédaction de camer.be présente ses condoléances les plus attristées à la famille du défunt.