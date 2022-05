MONDE ENTIER :: CASINO HEIST , le jeu du plus gros coup de braquage :: WORLD

Le Contexte

Bienvenue à la Machine à Sous Vidéo CASINO HEIST – Un organisateur de braquage est sur le plus gros coup de sa vie, lequel consiste à pénétrer dans la chambre forte du casino en piratant le système de sécurité haut de gamme du coffre du casino avec l’aide de sa partenaire féminine. CASINO HEIST offre une expérience de jeu éblouissante et dynamique qui garde le joueur en haleine tout au long de la partie.

À PROPOS DU JEU

Les thématiques du jeu sont le cambriolage et l’ action , avec 14 symboles qui offrent des gains si trois ou plus sont alignés sur des bobines adjacentes, en commençant par l’extrémité gauche sur une ligne de paiement, hormis pour les Symboles Scatter de la Roulette qui permettent d’obtenir des gains à partir de deux symboles où que ce soit sur les bobines. La fonction Bonus est le grand attrait du jeu et il se présente sous forme de 3 différents niveaux pleins d’action.

RÈGLES DU JEU

LE JEU POSSÈDE 25 LIGNES FIXES. LA MISE TOTALE EST FIXÉE PAR LE NOMBRE DE LIGNES GAGNANTES MULTIPLIÉ PAR LES PIÈCES MISÉES. LES GAINS PROVENANT DES LIGNES GAGNANTES SONT MULTIPLIÉS PAR LES PIÈCES MISÉES. LES GAINS DES TOURS GRATUITS ET DES BONUS SONT AJOUTÉS AUX GAINS DES LIGNES GAGNANTES. LES GAINS PAR SCATTER SONT AJOUTÉS AUX GAINS DES LIGNES GAGNANTES. TOUS LES GAINS SONT PAYÉS DE GAUCHE À DROITE SUR LES BOBINES ADJACENTES HORMIS LES SCATTERS ET LES BONUS. SEULS LES GAINS LES PLUS ÉLEVÉS SONT OCTROYÉS POUR LES LIGNES GAGNANTES. LE TAUX DE REDISTRIBUTION DU JEU AU JOUEUR EST DE 94.96%. LES DYSFONCTIONNEMENTS ANNULENT TOUS LES GAINS ET LES PARTIES.

COMPTEURS.

Gains – Affiche les gains actuels ou pour les dernières parties gagnantes. Solde – Affiche votre solde en Cash (valeur monétaire).

RETOUR AU JOUEUR

Le taux de retour théorique au joueur est de 94.96%.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

En cas de dysfonctionnement du programme ou de l’équipement du jeu, toutes les mises et les gains affectés seront annulés et les mises seront restituées.

Ceci est la version 1.2 des règles du jeu, du 07-Nov-2019.

