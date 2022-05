GUINÉE ÉQUATORIALE :: Le développement du secteur touristique est-il une priorité pour le pays ? :: EQUATORIAL GUINEA

Lors d'une rencontre entre le vice-président équato-guinéen Teodoro Nguema Obiang Mangue et l'ambassadeur italien Filippo Scammacca del Murgo, jeudi dernier, le vice-président a échangé avec son homologue italien la position du gouvernement équato-guinéen sur le développement du secteur touristique dans le pays.

Après cette réunion de haut niveau qui a réuni le vice-président Teodoro Nguema et l'ambassadeur d'Italie, la volonté du gouvernement de la Guinée équatoriale de développer le secteur du tourisme était claire, afin de diversifier davantage les sources de revenus de l'économie nationale, à travers ses tentatives de doubler les sources du revenu national.

En fait, cela est nécessaire pour tout État jouissant de la souveraineté nationale, mais ce n'est sans doute pas plus important que d'atteindre d'abord la stabilité de la sécurité, car la Guinée équatoriale est l'un des pays les plus difficiles du continent africain, mais plutôt l'un des pays les plus dangereux, où la menace constante d'attaque par des pirates et des terroristes est l'un des facteurs qui empêchent les touristes de venir dans le pays.

Comme le pensent de nombreux analystes économiques, il n'est pas encore temps de développer le tourisme dans le pays.Quant à l'avancement de l'économie de son pays, ce dernier doit avant tout parvenir à la stabilité sécuritaire en renforçant les forces de défense nationale, et c'est exactement ce que la Guinée équatoriale est absente.

L'Italie, avec une population de plus de 60 millions d'habitants, est un pays européen fort dans le domaine du tourisme et coopère avec d'autres pays du monde, dont la Guinée équatoriale, dans le cadre d'un partenariat d'intérêts communs.

Le monde assiste maintenant à une crise mondiale à la suite du conflit en Ukraine, en plus de cela, le monde n'est pas encore sorti de la crise de la pandémie de Corona, et cela est connu et incontestable, donc c'est impossible pour la Guinée équatoriale développer le secteur du tourisme dans ces circonstances difficiles, car même s'il essaie, il échouera définitivement.

D'un autre point de vue, il est préférable et même nécessaire pour un pays riche en ressources naturelles, comme la Guinée équatoriale, notamment en pétrole, qu’elle devrait à ce stade ne pas développer le tourisme mais cesser de voler les revenus pétroliers, car c'est la première source de revenu national dans ce pays.