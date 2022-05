FRANCE :: LISE FAGNIA: SON PARCOURS INSPIRANT D'OFFICIER SUPERIEUR DANS L'ARMEE DE L'AIR ET DE L'ESPACE

Enseignante de carrière, Lise FAGNIA, adjointe au mère de la ville d'Asnières sur Seine près de Paris, fait partie de cette catégorie de femme déterminée et d'un dynamisme hors du commun.

Femme de contact et toujours au service de ses compatriotes, elle a trouvé une nouvelle voie, celle de l'armée de l'air.

Après avoir suivi avec succès et abnégation sa formation de pilote d'aéronef, la voilà propulsé au devant de la scène.

Hier au côté du général Julien SABENE, et du Colonel Fabrice CASTRIGNO, commandant de la formation administrative 117 Paris (FA 117° Paris et du Colonel Didier Halter, Lise FAGNIA donnait un cocktail à l'école militaire Paris 7ème à l'occasion de son admission dans la réserve citoyenne et de la défense.

Un événement plein de sobriété qui a vu la participation d'hommes de cultures, d'hommes politiques et surtout la présence remarquée de Sa Majesté Vincent TCHOUA chef supérieur des Bazou.

Vivez ce grand moment en compagnie des éditions SOPIEPROD présent à l'école militaire de Paris pour La Voix de la diaspora.