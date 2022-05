CAMEROUN :: 794 milliards FCFA pour la voie de contournement de Yaoundé:Conclave des bailleurs de fonds :: CAMEROON

Le ministre camerounais de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire ( Minepat ), préside une table- ronde à cet effet, ce mardi 24 mai 2022 à Yaoundé.

Communiqué de presse

Construction de la Voie de Contournement de Yaoundé : Le Cameroun à la recherche des financements

Le Ministre de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire (MINEPAT), Alamine OUSMANE MEY, préside le mardi 24 mai 2022 à l’hôtel Mont FEBE de Yaoundé, une Table–ronde des Bailleurs de fonds sur le financement du projet de construction de la Voie de Contournement de Yaoundé (VCY) et ses quatre pôles urbains.

En prélude à cette table-ronde des bailleurs de Fonds, le Ministre de l’Habitat et du Développement Urbain, Célestine KETCHA COURTES, présidera le même jour à l’hôtel Mont FEBE de Yaoundé, la cérémonie de présentation dudit projet.

La Voie de Contournement de Yaoundé, dont le coût estimatif est d’environ 794 milliards de FCFA réparti entre 706 milliards de FCFA pour la réalisation des travaux et 88 milliards de FCFA pour les indemnisations et réinstallations, fait partie intégrante du Plan Directeur Routier (PDR) adopté depuis 2006. Elle a été retenue comme projet prioritaire pour la Région, par le Comité de Pilotage Élargi du Programme Indicatif Régional Afrique centrale en 2018.

Pour ce qui est de la viabilisation des quatre pôles d’aménagements urbains au sud, à l’Est, au Nord et à l’Ouest de la VCY, le coût total est d’environ 470 milliards de FCFA, dont 20 milliards pour les indemnisations et les réinstallations.

En rappel, la construction de la VCY est conforme à la Stratégie de Développement de la ville de Yaoundé et son Aire Métropolitaine ainsi qu’au Plan Directeur d’Urbanisme de la capitale camerounaise. Elle s’insère dans l’environnement dynamique et complexe d’une ville en pleine expansion. Entre 2019 et 2021, le Bureau d’étude CIRA SAS a réalisé, des études techniques et d’impact environnemental et social de la Voie de Contournement de Yaoundé, grâce aux financements de l’Union européenne.

Ce projet présentera un élément structurant pour le développement urbain de la ville.

Le Ministre de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire

Alamine Ousmane MEY