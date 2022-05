CAMEROUN :: Fête du 20 mai 2022: Vers la scission du SDF de Ni John Fru Ndi ? :: CAMEROON

Dans un communiqué signé de Ni John Fru Ndi datant du 19 mai 2022, il bat en brêche l’appel au boycott du défilé du 20 mai 2022 lancé par les présidents régionaux du Social Democratic Front(Sdf) pour le Centre et le Littoral.

« Suite aux appels persistants des différentes structures du parti exprimant une ferme volonté de participer aux prochaines célébrations du 20 mai ainsi que notre position d’ouvrer sans relâche pour un meilleur Cameroun, informe par ce communiqué toutes les structures du parti capables de mobiliser les militants, de participer au défilé civil du 20 mai 2022. Toute information circulant sur les réseaux sociaux est infondée et injustifiée », a écrit le président national du Sdf qui vit désormais aux USA.

Cette communication publique de Ni John Fru Ndi est venu contredire les sorties du Député Jean Michel Nitcheu (Wouri Est) et d'Emmanuel Ntonga, président régional du Sdf pour le Centre, qui avaient applé au boycott du défile de ce jour sur l'étendu du territoire du Cameroun

« Dans un des résolutions du Comité exécutif national, le Sdf a suspendu sa participation au défilé du 20 mai en raison de la crise anglophone et ce, jusqu’à l’ouverture d’un dialogue politique inclusif et la mise sur pied des mesures consensuelles et efficaces pour le retour à une paix durable et prenne les deux régions du Nord-ouest et du Sud-Ouest », publiait récemment Jean Michel Nintcheu dans son communiqué.

S'achemine t-on vers la scission au sein du SDF? L'histoire nous le dira,

Lire également sur le même sujet : JEAN MICHEL NINTCHEU: "JOSHUA OSIH EST UN SOUS-TRAITANT CORROMPU DU RDPC AU SEIN DU SDF