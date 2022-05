GUINNESS LANCE SA CAMPAGNE « BLACK BRILLE DANS TOUT » AU CAMEROUN :: CAMEROON

Guinness souhaite mettre en évidence son caractère unique et audacieux à travers cette nouvelle campagne

Depuis des années, Guinness écrit son histoire en Afrique. Une histoire que la marque à la harpe continue d’écrire à travers des campagnes qui contribuent à la rapprocher du continent africain et de ses acteurs majeurs.

C’est donc la salle de canal Olympia qui a servi de cadre à la cérémonie de lancement de cette campagne très particulière organisée par Guinness Cameroun.

C’est une campagne panafricaine qui s’inspire de la bière brune Guinness consommée en Afrique depuis plusieurs siècles qui vise à mettre en avant le potentiel africain présent dans le domaine de la culture. Il est évident qu’il y’a dans l’univers culturel camerounais de nombreuses personnes qui brillent déjà par leur talent et qui ont juste besoin d’un appui pour être révélées à travers le monde entier.

A en croire Madame felicité Nganguè , la directrice commerciale de Guinness Cameroun ,«Guinness souhaite donc à travers cette campagne se positionner comme la marque la plus attractive lorsqu’on parle de culture au Cameroun en soutenant les nouveaux talents et toutes celles et ceux qui font bouger la culture en général. » . C’est ce qui explique le choix des ambassadeurs de cette campagne qui ont été présentés lors de cette cérémonie de lancement de campagne parmi lesquels on retrouve des visages reconnus et reconnaissables de l’écosystème culturel du Cameroun. Il s’agit entre autre des animateurs Patricia Keyi , Aimé Moukoko , Joyce Fotso, des comédiennes Farida et Marcelle Kuetche , de l’artiste dessinateur Kevin Etoga , des humoristes TikTokeurs Caro et Copees, de la jeune Winnie , de la TikTokeuse madame Cooper , du réalisateur Mr Adrénaline , du danseur Baracuda et même de l’acteur culturel Taphis.

Il faut dire que Guinness s’est entouré de nombreuses personnes qui ont déjà une certaine notoriété dans le monde de la culture afin de denicher ces talents émergents et qui sont en étroite ligne avec la personnalité de la marque Guinness. Ces personnes sont audacieuses, ambitieuses, optimistes et n’attendent que de se mettre ensemble pour pouvoir délivrer quelques chose d’impressionnant pour que leur vie brille davantage.

A la suite de la présentation de ces ambassadeurs, les responsables de Guinness Cameroun ont profité de l’occasion pour rendre public le spot qui va accompagner cette campagne qui va être diffusé sur tous les supports possibles( télé , radio et internet).

Dans la même lancée,Guinness prévoit organiser d’ici le mois d’août un « Bright house évent » qui est un rendez-vous culturel, qui va permettre à ces jeunes personnes choisies pour être les ambassadeurs de Guinness de vivre ensemble et de bénéficier de l’expérience de ces personnes qui ont déjà de l’expérience dans le milieu de la culture. Ça sera un moment de partage qui va leur permettre de briller davantage dans leurs vies.