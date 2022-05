CAMEROUN :: Organisation concours d'intégration pour les étudiants écoles normales supérieures: Le non du FDC :: CAMEROON

Dans une note conjointe des Ministres de l'enseignement supérieur et de la fonction publique adressée au Secrétaire général des services du Premier ministre suite à la séance de travail relative à l'organisation des concours d'entrée aux écoles normales supérieures (ENS) et aux écoles normales supérieures de l'enseignement technique (ENSET), Y faisant suite, le Front des démocrates camerounais (FDC) a été stupéfait d'apprendre que dès 2023, les étudiants sortis des ENS ET ENSET ne seront plus automatiquement intégrés à la fonction publique après 3 ou 5 ans de formation.

Ces derniers seront désormais et curieusement soumis à faire un concours d'intégration organisé par le Ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, cimetière des dossiers.

Premièrement, pour le FDC cette mesure est tout d'abord inopportune dans la mesure où elle intervient à un moment où le gouvernement est incapable de répondre aux revendications légitimes des mouvements enseignants OTS et OTA. Cela relève simplement et purement d'une honteuse provocation à la veille de la fête de l'unité et de la tenue des examens officiels.

Deuxièmement, le FDC demande que cette mesure soit également étendue et appliquée aux lauréats du concours d'entrée à l'école nationale d'administration et de la magistrature (ENAM) et d'autres corps. Le FDC ne comprends pas pourquoi les étudiants de l'enam et d'autres corps doivent directement intégrer la fonction publique alors que ceux des écoles normales supérieures doivent d'abord passer un concours d'intégration.

Le FDC condamne le mépris que le gouvernement manifeste à l'égard de l'éducation en général et du corps enseignant en particulier avec sa politique du un poids deux mesures en matière d'intégration à la fonction publique .

Par ailleurs le FDC s'interroge également sur la pertinence de ce fameux concours d'intégration à deux niveaux . D'abord que vient encore chercher le concours d'intégration dans un contexte où les étudiants des écoles normales supérieures après leurs sorties des écoles travaillent sans renumération mensuelle et matricule pendant 10 ans. Le cas du regretté Aminou en est une parfaite illustration.



En suite ce fameux concours ne connaîtra t'il pas les mêmes tares que les autres concours d'intégration notamment avec l'achat des places ,non respect de l'ancienneté, corruption et trafique d'influence etc ?

Le FDC condamne cette énième manœuvre du gouvernement de tuer l'enseignement public et ainsi reléguer celle-ci au dernier étage des priorités .

Le FDC demande au gouvernement d'abandonner cette hideuse idée d'organisation des concours d'intégration pour les étudiants des écoles normales supérieures . Si concours il y a pour certains et que le gouvernement insiste, le FDC exige alors que le concours d'intégration à la fonction publique soit également étendu et appliqué à tous les corps de la fonction publique notamment l'Enam, la police nationale et les corps armés.

Le président national du Front des démocrates camerounais (FDC)

Conseiller municipal

Denis Emilien Atangana