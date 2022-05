CAMEROUN :: B’SSADI GALLERIES PRESENTE SON GRAND MANÈGE :: CAMEROON

La galléries de Bonamoussadi sort définitivement des fonts baptismaux et étale ses ambitions. A l’instar du grand manège qui s’offre grandeur nature. Avec en prime des jeux futuristes et adaptés aux normes internationales.

Les parents et les enfants ont désormais un espace : a la fois dédié aux distractions et à l’éducation. Au sujet de ce manège, le Promoteur de B’ssadi Galleries CLAUVIS KONTCHEU MOFANG le confesse d’ailleurs « Pour joindre l’utile à l’agréable, il faut allier le jeu à l’éducation. Nous avons un espace pour instruire en amusant » Le Manège qui passe pour être le préféré des habitants des populations de Douala, Propre, Sécurisé, facile d’accès avec des attractions innovantes et des animateurs professionnels qui veillent sur les enfants.



Bien plus, B’SSADI GALLERIES offre, au delà de l’aspect distractif et éducatif, des possibilités d’affaires avec des espaces locatifs encore disponibles pour les entrepreneurs et les entreprises de la ville de Douala et même au-delà. Avec, à titre d’encouragement des prix flexibles et autres facilités. Il s’agit pour le Promoteur des mesures incitatives aux investissements.

Des boutiques présentent comme virtuelles en ligne, sont diversifiées et achalandées.

Pour la détente et la relaxation, vous y trouverez une Salle de sport ultra moderne sur 615m2 exploitée par la Société Bien Être SARL (en abrégée B&E) et dotée des équipements divers de dernière génération (2021) acquis directement auprès de l’industriel sportif Italien TechnoGym. Cette salle est située précisément au 3e étage du complexe B’SSADI GALLÉRIES.



Ouverte tous les jours de 5h30 à 22h30. Elle offre des activités en salle telle que la musculation, cardio, rééducation, aérobics, Taibo, dance fit, taekwondo Afro gym, step, Zumba ou encore yoga sous la supervision d’un panel de coachs locaux et internationaux à disposition des adhérents durant les heures d’ouverture et selon l’emploi de temps de chacun.



Cette salle de sport est recommandée par les professionnels de la santé. Raison pour laquelle vous pouvez retrouver les coupons de réduction de Mega Gym dans les hôpitaux, pharmacies et praticiens de la santé.