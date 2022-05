MONDE ENTIER :: Les nations favorites de la Coupe du monde :: WORLD

Elle arrive lors des prochains mois et promet un spectacle grandiose. La Coupe du monde 2022 approche à grands pas et les meilleures nations de la Terre n’ont déjà d’yeux que pour elle.

Existe-t-il un meilleur timing pour parier sur le foot que lors de la Coupe du monde ? Toujours aussi étonnant, la prochaine compétition aura bel et bien lieu durant l’hiver et le Qatar attend les meilleures équipes du monde, dont le Cameroun , ainsi que leurs supporters. Qui seront les grands favoris ?

Photo par Pixabay, CC0

Légende : Les rectangles verts attendent

France

Qui d’autre que le tenant du titre pour dominer la horde des principaux favoris ? Avec une équipe sur le papier toujours aussi impressionnante, la sélection tricolore risque une fois de plus de faire la différence au Qatar. Quatre ans après leur succès en Russie, les « Bleus » devront tout de même se montrer vigilants. Et pour cause, la seule fois où ils ont attaqué un Mondial avec l’étiquette de tenant du titre, les Français étaient sortis par la petite porte, en phase de poules.

Angleterre

Cela faisait très longtemps que l’Angleterre n’avait pas connu une telle génération dorée. Portée notamment par les jeunes cadres du club d’Arsenal avec Bukayo Saka, Emile Smith-Rowe et probablement Aaron Ramsdale dans les cages, la sélection des « Three Lions » visera enfin un succès international.

Elle devra se relever de la finale de l’Euro perdu il y a presque un an sur son sol, en finale à Wembley à l’issue des tirs au but.

L’Angleterre a très souvent déçu en compétition internationale mais compte bien sur ses jeunes pour balayer ses doutes historiques.

Argentine

L’année ou jamais pour Leo Messi. S’il veut définitivement entrer dans l’histoire et remporter l’ensemble des compétitions internationales et continentales, l’Argentin devra réitérer la performance de 2014 mais cette fois-ci, remporter la finale.

Même si la sélection albiceleste apparaît comme moins en forme que les années précédentes, il faudra toujours se méfier du danger offensif qu’elle représente. Grâce à des talents individuels uniques, les Argentins ne sont jamais loin du compte en Coupe du monde.

Brésil

En parlant de talents individuels exceptionnels au service d’un collectif pas toujours mis en avant, comment ne pas mentionner le Brésil ? Nation la plus titrée avec cinq étoiles à son actif, le Brésil est et sera probablement un éternel prétendant au titre.

Photo par Pixabay, CC0

Légende : Le peuple est derrière

Derrière Neymar et ses compères, le peuple brésilien espère retrouver un titre, 20 ans après le dernier sur la scène internationale.

Allemagne

Nation dominante dans les années 2010, l’Allemagne a semble-t-il laissé passer sa crise. En fin de cycle sous Joachim Löw, la Mannschaft a accueilli Hansi Flick à sa tête avec plus ou moins de réussite dans un premier temps.

Le changement de philosophie devrait toutefois se montrer prolifique, à l’instar de ce qu’avait effectué le technicien à la tête du Bayern Munchen.

Attendue au tournant après son élimination en phases de poule en Russie, l’Allemagne voudra regoûter au succès connu en 2014, au Brésil.