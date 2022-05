CAMEROUN :: FÊTE DU 20 MAI: 50 ANS D'UNITE DANS LES DIVISIONS :: CAMEROON

Le Cameroun fête demain, 20 Mai 2022, sa fête nationale qui consacre les 50 ans de son unité. Sous fond des divisions multiformes.



50 après, le Cameroun a-t-il consolidé son unité ? Rien n’est moins sur. Toujours est il que cette année encore, le défilé du 20 Mai intervient au moment ou les velléités sécessionnistes des ragions du Nord-ouest et du sud-ouest s’accélèrent avec, tout récemment l’enlèvement d’une sénatrice à Bamenda dans le Nord ouest. Mais aussi des incursions du Boko Haram dans le septentrion. A l’est, la menace des rebelles plane sur les populations. Malgré tout, l’unité ici n’est pas une simple vue d’esprit et les Camerounais sont sereins et confiants.



Et ile le font savoir à travers Cameroon Tribune, le journal gouvernemental qui affirme qu’avec faste et solennité, le Cameroun fête ce vendredi le cinquantenaire de l’Etat unitaire. C’est le triomphe d’un demi-siècle de marche en avant, où le pays a su transcender les écueils des atteintes à son intégrité et des replis identitaires et préserver son unité dans l’exceptionnelle diversité de sa popularité.

Le Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais, parti politique au pouvoir à Yaoundé, « Le Rdpc fin prêt ». Pour son organe d’expression L’Action, Le constat a été fait le 17 mai dernier, au cours des répétitions du défilé supervisées par le secrétaire général du Comité central, Jean Nkuété. Il en est d’ailleurs de même aux quatre coins du Cameroun, selon des informations glanées par les reporters.



Une attitude qui n’est pas partagée par le Social Democratic Front SDF, principal parti de l’opposition ou le vice président Joshua Osih et le président provincial du littoral, le député Nintcheu ne sont pas d’accord. De fait, au sujet de la participation ou non du parti au défilé du 20 Mai, le quotidien Le Messager écrit que «Nintcheu dénonce les manœuvres d’Osih». Le président régional dans le Littoral accuse son camarade d’avoir reçu des fonds du Cabinet civil. Une note de mise en garde adressée aux militants du parti à été rédigée par le député. Ce que le quotidien Mutations appelle «le Sdf est divisé au sujet du défilé »



Au sujet de l’Unité nationale «L’Armée dernier fusible »Pour le Messager, 50 ans après l’avènement de l’Etat unitaire, la Grande muette reste la seule qui conforte au plus haut point le sentiment, le lien ou l’appartenance à la nation camerounaise. Ces maladies infantiles qui fragilisent l’Etat...

Un Monument le patriote a été inauguré à Yaoundé «La duperie » écrit le journal Le Témoin. Pendant que les populations de Yaoundé attendaient l’avènement d’un échangeur simplifié comme l’avait annoncé le pouvoir de Yaoundé avec une maquette 3D futuriste, c’est frustrée qu’une grande partie de l’opinion a vu s’ériger au rond-point Hilton, un monument vite baptisé et inauguré donnant clairement à conclure que le projet initial n’était qu’une chimère.

Un point que ne partage pas Le Pélican qui estime que «le monument du patriote respire à Yaoundé ». Inauguré mercredi 18 mai 2022, par Madame le ministre de l’Habitat et du Développement Urbain, Celestine Ketcha Courtes, qui pour la circonstance représentait personnellement, le président de la République, Paul Biya, le ‘’ Monument du Patriote ‘’ se dresse fièrement dans la capitale politique du Cameroun. Financé par la communauté urbaine de Yaoundé et réalisé par l’entreprise Turque de droit camerounais S and E Sarl, ce chef d’œuvre architectural est construit

sur 3664 m2..