LE CAMEROUN LANCE UN EMPRUNT OBLIGATOIRE DE 200 MILLIARDS POUR SOIUTENIR LA LOI DE FINANCE 2022 :: CAMEROON

La soutenabilité de la loi de finance 2022 exige le déploiement d’énormes effort au vue des crises multisectorielles que traverse le Cameroun. Le marché financier se présente comme l’une des voix pour la réalisation des projets inscrit dans le budget de l’Etat.



Le lancement de ce nouvel emprunt obligataire s’inscrit dans le prolongement du vaste programme d’investissements dans des projets porteurs de croissance et d’emploi dans les domaines des infrastructures portuaires, routières et énergétiques. Aussi, pour cette année, la fiche technique de l’emprunt obligataire se présente comme suit : Emetteur : Etat du Cameroun. Dénomination : « ECMR 6,25% net 2022-2029 » Nature de l’opération : Emprunt obligataire par Appel Public à l’Epargne Objet de l’opération : Financement de certains projets de développement inscrits au Budget de l’Etat pour l’exercice 2022 Montant de l’émission : 200 000 000 000 FCFA Minimum de souscriptions 30 titres obligataires.

Durée de l’emprunt 07 ans



Au cours d’une conférence de presse donnée à Douala, la capitale économique du Cameroun, Les détails ont été donnés sur la destination de l’argent ainsi collecté. Aussi, les fonds collectés serviront au financement de certains projets inscrits dans la Loi de finances 2022 et affectés aux projets dont la liste figure ci-dessous : Ministère de l’économie, de la planification et de l’aménagement du territoire MINEPAT: projets de planification et d’aménagement du territoire pour un montant de 3 744 533 583 FCFA. Ministère de l’eau et de l’énergie MINEE : Energie : 14 400 000 000 FCFA Eau : 3 000 000 000 FCFA. Ministère des travaux publics MINTP : Projets d’infrastructures routières pour un montant de 141 192 718 000F Ministère de l’habitat et du développement urbain MINDHU : Travaux d’aménagement urbain : 19 000 000 000 FCFA. Ministère des transports MINTRANSPORT : Extension des travaux d’aménagement du PAK : 15000 000 000 FCFA INTERVENTIONS DIVERSES : Reconstruction de la région de l’Extrême Nord Reconstruction des régions du Nord - Ouest / Sud – Ouest.

Le décret N°2022/052 du 25 janvier 2022 habilite le Ministre des Finances à recourir à des émissions de titres publics d’un montant maximum de 350 milliards de FCFA pour le financement des projets de développement inscrits dans la Loi de finances au titre de l’exercice 2022.



C’est dans ce cadre que, l’Etat du Cameroun, représenté par le Ministère des Finances souhaite mobiliser par Appel Public à l’Epargne, un montant de deux cent milliards (200 000 000 000) de F CFA sur le marché financier de l’Afrique Centrale.

Franck BAFELI