KENYA :: GOUVERNANCE LOCALE EN AFRIQUE: C'EST PARTI POUR LE 9EME SOMMET AFRICITES

Les travaux ont été ouverts le mardi 17 mai 2022 à Kisumu au Kenya. C'était sous l'égide du président Kényan Uhuru Kenyatta, en présence d'une bonne brochette de personnalités.

C'est la première fois qu'une ville intermédiaire, abrite le sommet Africités. Du 17 mai au 21 mai, les participants en provenance d'une vingtaine de pays d'Afrique et des autres continents, seront édifiés sur une douzaine de conférences thématiques, et d'ateliers.



Les travaux ouverts ce 17 mai 2022, sous la présidence du président Kényan Uhuru Kenyatta, sont centrés sur le thème, le rôle des villes intermédiaires d'Afrique, dans la mise en œuvre de l'Agenda 2030 des Nations Unies et de l'Agenda 2063 de l'Union Africaine".



Cette année, plus de 7520 participants et près de 3000 élus locaux sont attendus. Il s'agit d'un rendez-vous idoine pour partager l'expérience et les meilleures pratiques entre les dirigeants des différentes villes, de créer des réseaux avec des collègues et des partenaires au développement.



Il est également question d'attirer les investissements dans leurs villes, soit par des investissements directs, soit par des accords de partenariat public-privé. Ce qui justifie la présence des bailleurs de fonds, des anciens chefs d'Etats africains, les membres des ministres, des représentations diplomatiques nationales et multinationales, les présidents des communautés économiques régionales. Il s'agit d'une conférence panafricaine, organisée par l'association Cités et Gouvernements Locaux Unis d'Afrique (CGLU-A), qui réunit les dirigeants des villes et des gouvernements locaux, ainsi que leurs associations pour faire progresser la décentralisation et la gouvernance locale, afin d'améliorer le niveau de vie des citoyens.

Les défis à relever

Rappelons que d'ici 2050, la majorité des nouveaux urbains s'installeront dans les villes de moins de 500 mille habitants. Un changement auquel, doivent se préparer les municipalités car, les villes intermédiaires occupent une place stratégique dans l'urbanisation en Afrique.

Ceci, pour relever le challenge de manière acceptable et ordonnée, afin de les positionner en tant que centre industriel, éducatif et commercial.

Les villes intermédiaires doivent de ce fait, contribuer à la création de la richesse nationale, au développement économique local, et à la démocratie locale.

Soucieux de ce que le défi mondial du changement climatique ne peut être atteint que par la territorialisation des contributions déterminées au niveau national, les municipalités doivent se préparer à faire face aux conséquences du changement climatique, dans le quotidien de leurs populations.

Il faut noter que ce sommet tombe à point nommé, car, les villes intermédiaires jouent un rôle important, dans l'urbanisation rapide dans les pays en voie de développement, l'équilibre des territoires, la fourniture des services aux populations environnantes, la création d'emplois et la génération des ressources.

Dans le registre des succès de la dernière édition, l'on comptait 8300 participants, 77 pays, 3000 élus locaux et maires, 84 exposants, 150 sessions, 40 partenaires, 20 membres du gouvernement, et 150 réunions B2B. Cette rencontre se veut donc fructueuse et productive, au moment où le monde traverse un triple défi, lié à la crise sanitaire, écologique et de la gouvernance des affaires publiques.

Notons que Le Cameroun est fortement representé à ce sommet avec un pavillon Cameroun une delegation de près de 90 personnes conduite par le Ministre de la décentralisation.



Correspondance Spécial de Christelle NGALEU, depuis Kisumu, au Kenya