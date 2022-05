CAMEROUN :: Communiqué de United4Cameroon annonçant sa levée de fonds pour la manifestation du 20 mai à Genève

Comme nous pouvons tous le constater, l’État du Cameroun fait face à une criarde vacance de pouvoir à son sommet depuis 2018.

Cette vacance de pouvoir a donné lieu à une dangereuse situation mafieuse où un groupe d’imposteurs s’est incrusté tel des sangsues au sommet de notre État pour s’y livrer au pillage systématique des deniers publiques, à la prévarication des ressources de l’État, au bradage sauvage de nos ressources naturelles, au saccage de l’avenir des générations futures, à la continuation de la guerre fratricide au NOSO, à la confiscation anticonstitutionnelle de tous les pouvoirs régaliens de l’État par la ruse d’une centralisation illégale sous le couvert allégué et sans fondements des «Hautes instructions du Chef de l’État», etc.

Cette situation anachronique a fait du Cameroun et de son peuple la risée du monde entier qui connait dorénavant le Cameroun comme étant le seul et unique pays gouverné par une photo, dans toute l’histoire de l’humanité.

Le responsable de cette inique imposture de la confiscation du pouvoir et du blocage au sommet de notre État, le vieillard dictateur néocolonial Paul Barthélemy Biya Bi Mvondo, vient d’être localisé dans une clinique à Genève.

La présence à Genève de ce dictateur âgé aujourd’hui de plus de 90 ans, continument au pouvoir depuis plus de 40 ans au gré de la ruse des mascarades électorales répétitives offre une fenêtre d’opportunité exceptionnelle pour y aller crier la fin de la récréation, attirer l’attention du reste du monde sur les méfaits de son régime dictatorial et néocolonial, et exiger la fin son régime de l’imposture au sommet de notre État.

Aussi, United4Cameroon encourage tous les membres notre grande famille des combattants pacifiques pour l’avènement d’un État de droit au Cameroun à se mobiliser comme un seul homme pour aller à Genève débusquer le dictateur et exiger la fin de son régime de saccage de la vie des générations de Camerounais.

Afin d’optimiser sa contribution et sa participation à cet important évènement historique, United4Cameroon invite ses généreux donateurs à l’aider financièrement au succès de cette manifestation à durée indéterminée.

Voici le lien pour contribuer financièrement à cet effort :

https://united4cameroon.org/geneve-20052022-ultime-rencontre/

Chers membres de la Diaspora camerounaise et africaine, saisissons cette fenêtre d’opportunité pour faire entendre la voix du peuple camerounais qui est aujourd’hui complètement muselé à l’intérieur du Cameroun.

Chaque être humain à le droit de vivre dignement sa vieillesse et ses derniers jours, mais nul n’a le droit de confisquer l’avenir des millions et des générations de ses compatriotes dans sa tombe, soit-il un patriarche africain.

Que vive le Cameroun libre et maître de son destin,

United4Cameroon, because Justice Matters.