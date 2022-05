Formation: Des Instructeurs certifiés du programme « Huawei ICT Academy » au Cameroun :: CAMEROON

Lundi, 09 mai 2022 marquait la fin de la formation des enseignants certifiés de la « Huawei ICT Academy » au Cameroun. Cette formation en ligne de 15 jours en Routing and Switching niveau Professionnel (HCIP) animée par un expert de Huawei a permis aux 13 instructeurs du programme « Huawei ICT Academy » mondial à but non lucratif d’acquérir rapidement des nouvelles connaissances en TICs et de passer du niveau d’instructeurs associés au niveau professionnels.

En 2013, l’entreprise spécialisée dans les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) avait lancé pour la toute première fois son programme de formation « Huawei ICT Academy » qui permet de créer le pont entre les établissements d'enseignement supérieur et les industries afin de promouvoir le développement de l’économie numérique.

Au Cameroun, c’est en 2018 que ce programme a vu le jour en collaboration avec le MINESUP. Ce partenariat a été renouvelé en mars 2021 par l’institutionnalisation des programmes de la Huawei ICT Academy dans les programmes académiques de l’enseignement supérieur. Le principe de la « Huawei ICT Academy » prévoit que les enseignants Camerounais soient formés en premier pour qu’ils soient bien équipés et qualifiés pour le savoir-faire avant de dispenser la formation aux étudiants dans leur propre campus.

Actuellement 8 établissements au Cameroun ont rejoint le programme qui était jusque-là implémenté dans 4 établissements de l’enseignement supérieur. Cette année, il est question pour ces enseignants formés depuis 2018 de passer au niveau supérieur en se formant au Routing and Switching niveau professionnel pour s’arrimer aux nouvelles évolutions technologiques du monde afin d’être plus performants pour transmettre gratuitement à leur tour ces connaissances acquises aux étudiants dans leur campus respectifs.

Il s’agit de MVOGO NGONO Joseph, CHIMI Emmanuel, MAKA MAKA Ebenezer, YEKEITE TIMBA Amour parfait et ETABA ADZESSA Eliane Marguerite de l’Université de Douala, SOUREYA Yaya GADJAMA, ABENA ABAMBA MBOAPFOURI Aude, EFON AMANA Esther ABIA et NANA Aboubakar de SUP ‘PTIC, TIOGNING KUETI Lauraine, DOMGA KOMGUEM Rodrigue et ADAMOU Hamza de l’ENSPY, et enfin AGBOR Donald Anderson OJAGE de l’IAI Cameroun.

Interrogé à propos de cette formation, l’enseignant et instructeur certifié Huawei Dr Mvogo Ngono Joseph de l’université de Douala a affirmé: « c’est une très belle initiative , elle rentre dans la continuité du travail de renforcement des capacités initié par Huawei depuis le début c’est une seconde phase de formation après que par le passé nous ayons suivis le niveau de formation associé. Aujourd’hui c’est un niveau de formation professionnel qui augmente davantage nos compétences et nous rend plus aptes à transmettre nos compétences à nos étudiants».

Dans la même lancée,le Pr Maka Maka Ebenezer de l’université de Douala lui aussi instructeur Huawei a déclaré : « cette formation nous apporte de nouvelles compétences, des habilités et ce qui permet aussi de pouvoir bien former nos étudiants , de faire en sorte que nous puissions améliorer leur employabilité et leur intégration dans le monde socioprofessionnel ».

A travers ces formations et de certification Huawei offertes aux instructeurs et aux étudiants camerounais, le programme «Huawei ICT Academy» a déjà permis de former plus de 3000 étudiants et d’en certifiés plus de 200. De même, plus de 150 enseignants ont déjà formé et plus de 35 enseignants ont déjà obtenu leur certification dans les 8 établissements partenaires. Cette formation et ce transfert de compétences apparait comme un atout majeur dans le processus de transformation numérique au Cameroun, car ces instructeurs et étudiants formés constituent la fondation qui jouera un rôle très important dans le développement de l’économie numérique au Cameroun.

Cette coopération entre Huawei et les universités camerounaises en passant par le Ministère de l’Enseignement Supérieur continue de porter ses fruits aussi bien dans le transfert et le développement des compétences que dans l’employabilité des jeunes camerounais qui sont devenus aujourd’hui non seulement plus compétitifs sur le marché de l’emploi mais aussi de véritables créateurs d’emploi. Par ailleurs, le Ministre de l’Enseignement Supérieur ne cesse à chaque occasion lors des discours publics et à travers des correspondances, d’exprimer toute la gratitude du Gouvernement camerounais, de féliciter et d’encourager Huawei dans ces multiples programmes de formation et de transfert de compétences à la jeunesse camerounaise estudiantine.

Durant cette cérémonie, les enseignants ont eu le privilège d’assister à travers une visite en ligne des expositions de la technologie 5G de Huawei et démonstrations de la 5G avec des cas d’implémentation de cette dernière dans le domaine des industries de fabrication des automobiles, des techniques audio visuelles, de la communication, l’industrie des mines, …

