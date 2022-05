MONDE ENTIER :: Histoire des jeux :: WORLD

Les casinos en ligne sont des casinos accessibles via internet, vous trouverez sur ces casinos les mêmes jeux que dans un casino normal, à la différence que vous n’aurez pas de croupier en face de vous. On distingue deux types de casinos en ligne (aussi appelé casinos virtuels).

Les casinos nécessitant le téléchargement d’un logiciel: Pour ce type de casino, vous devez télécharger un logiciel sur votre ordinateur avant de pouvoir jouer.

Les casinos ne nécessitant pas de téléchargement: Sur ce type de casino, vous jouez directement sur le site internet, le principe est le même que pour les casinos avec téléchargement, mais cette fois ci, ce n’est plus le logiciel, mais le site qui fait l’intermédiaire entre vos actions et le serveur du online casino .

Les casinos en ligne proposent un grand nombre de jeu mais personne ne connait réellement l’histoire de ces jeux, c’est pourquoi nous allons voir ci-dessous les différentes histoires des jeux proposés par les casinos en ligne, nous verrons dans un premier l’histoire de la roulette, puis l’histoire du black jack, puis l’histoire des machines à sous, puis enfin l’histoire du poker.

Histoire de la roulette

La roulette est un jeu inventé par les français, c’est un mélange entre des jeux anglais et italien. On retrouve la présence de la roulette à paris dans un roman appelé « La roulette, on le jour » en 1796, on peut donc imaginer que l’on jouait déjà à la roulette à cette époque. Cependant des trace du jeu ont été retrouvées outre atlantique au Québec français en 1758, il est donc possible que le jeu ai été inventé avant le 18eme siècle, il se peut aussi que la roulette ai été inventé, non pas en France mais au Québec, mais ça personne ne le sait.

Une grand révolution pour la roulette est l’ajout du zéro, l’ajout de se chiffre donne un avantage au casino, ce qui lui permet de gagner assurément de l’argent, plus tard, on constatera aussi l’ajout d’un 00 donnant un avantage encore plus grand aux casinos.

La création de la roulette est soumise à une légende, en effet, selon la légende, François Blanc qui est connu pour avoir monté le premier casino a Monte Carlo et pour avoir créé la roulette moderne, aurait-été en contact avec le diable pour créer ce jeu, en effet si on additionne tous les nombres de 1 à 36 on obtient le nombre 666, le chiffre du diable, coïncidence?

Histoire du black Jack

Comme pour la majorité des jeux de carte, il est presque impossible de trouver un jeu étant à l’origine du black jack, les règles des jeux de carte étant modifiée au cours du temps. On retrouve cependant deux jeux anciens dans lesquelles on retrouve des règles similaires à celles du black jack. Le premier est un jeu français, appelé le 21, les règles étaient très proche de celles du black jack actuel à la différence que seul le croupier pouvait doubler et qu’il y avait un tour d’enchère entre chaque tirage de carte. L’autre jeu est un jeu espagnol, le « Tente et un », où il fallait tenter d’attendre le score de 31 avec un minimum de 3 cartes.

Mais c’est en Amérique que le black jack c’est fait réellement une place parmi les jeux d’argent, on le retrouve, en effet, aujourd’hui, dans l’ensemble des casinos de las Vegas. Cependant le black jack n’était pas un jeu extrêmement populaire, pour palier à ce problème les casinos ont ajouté une règle. Un bonus payant 10 pour 1 si un black jack était gagné avec un As de pique et un Valet de Pique, d’où le nom de black jack (Valet Noir). C’est ainsi que dans les années 50 le black jack est devenu le deuxième jeu le plus joué dans les casinos après le craps.

Le blackjack en ligne est rapidement devenu l’un des jeux de casinos les plus populaires sur le Web. Avec l’augmentation de la popularité du black jack, de nombreuses stratégies ont été inventées pour augmenter l’espérance de gain des joueurs , comme par exemple compter les cartes, c’est pour cela que maintenant dans les casinos le black jack ne se joue plus avec un unique jeu de carte, ; mais souvent avec quatre à cinq jeux de carte. Un des gros avantages que les casinos français en ligne vous offrent c’est l’option de pouvoir jouer pour le plaisir avant de commencer à miser des sommes d’argent.

Histoire des machines à sous

Les machines à sous sont les jeux d’argent les plus rependu dans les casinos. Les premières machines à sous sont apparues au début du 20eme siècle. Un allemand crée une boite en métal contenant trois bobines avec différents symboles. Lorsqu’un joueur alignait trois symboles identiques, il remportait un lot. Au début, les gains n’étaient que des cadeaux, car les jeux d’argent étaient encore interdits.

Avec la légalisation des jeux d’argent et l’essor des casinos à las Vegas. Les machines à sous sont quelques peut modifiés, les tailles des fenêtres furent modifiées afin que les joueurs puissent voir qu’ils étaient presque gagnant.

Histoire du poker

Il est très difficile de connaitre l’origine exact du poker, beaucoup d’historien pensent cependant que le poker est un jeu de carte descendant directement d’autre jeu plus vieux. On retrouve par exemple des traces de jeu ressemblant au poker en Perse, en Indes, en Allemagne, ou encore en France où le jeu s’appelait le « poque ».

Le poker s’est ensuite installé outre atlantique avec l’émigration des européen, le poker apparait alors près du Mississippi et remonte ensuite vers le nord de l’Amérique.

Les traces les plus récentes du poker tel qu’on le connait de nos jours reviennent à la fin du 19ème siècle. Le poker était l’un des jeux les plus joué par les membres de l’armée américaine.

Le poker Texas Hold’em est quant à lui apparu à las Vegas durant les années 20, Le Hold’em Texas Poker est maintenant le jeu de poker le plus joué dans le monde.

Les jeux de casino inventé par les français