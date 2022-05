Benjamin Didier Banlock a démissionné de son poste de Secrétaire Général de la Fédération Camerounaise de Football. Dans sa lettre de démission, le désormais ex-membre de la FECAFOOT s'en prend à son président, Samuel Eto'o.

Deux semaines après le limogeage de sa chef du département marketing et responsabilité sociétale, pour des soupçons de malversations financières, la FECAFOOT vient de perdre son Secrétaire Général.

" (...) l’état des lieux de notre management et de notre gouvernance m’amène à douter fortement au regard des évènements qui se succèdent, des faits divers qui se multiplient et de l’actualité qui donne à voir sans aucun doute, que la Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT) n’est pas en phase avec le projet qui vous a porté à la tête de cette fédération. Pour ma part et très humblement, une administration de progrès à la FECAFOOT ne peut se réduire à la « danseuse du Président » qui semble être votre seule volonté. Les textes, les bonnes pratiques managériales et de gouvernance, les objectifs de projets fédéraux et les résultats doivent motiver les décisions, justifier les postures, les choix et les engagements" écrit notamment l'ex-membre de la FECAFOOT.