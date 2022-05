CAMEROUN :: DIKALO ! DIKALO !: « Nous sommes tous Charles Henri Moukouri Manga Bell » :: CAMEROON

Peuple Sawa et amis, vous êtes conviés à la réunion du SAMEDI 21 mai 2022 qui sera principalement axée sur : EXPROPRIATION DIKOLO-BALI – QUELLE REACTION ?

La réunion aura lieu à :

Restaurant le Parlement, 117 rue Championnet 75018 Paris.

De 15H à 17H30

Métro : Porte de Clignancourt ou jules Joffrin

Bus : 95 ou 60 - Arrêt : Damrémont – Championnet

Contacts :

Patrice Ekwe Edimo Silo : 0631343849

François Loko-Bille Bétote : 0647970778

Charles lebelge Njombi (Radio BONAM) : 0784247476

L’objectif de la réunion est :

Nous, Peuple Sawa et amis, avons été bouleversés et choqués – des images insupportables – intolérables – inadmissibles, surtout par la brutalité des actions menées par le Préfet du Wouri, Monsieur Benjamin Mboutou à l’encontre des familles autochtones de Dikolo-Bali du Canton Bell dans la commune de Douala 1er.

Voir l’Etat du Cameroun s’attaquer et détruire les concessions où sont enterrés des parents de ces familles au nom d’une DUP (Déclaration d'Utilité Publique) entachée de nombreuses illégalités n’est pas admissible !

Le 14 mai 2022, le Préfet du Wouri, Monsieur Benjamin Mboutou, a pris la décision de chasser les autochtones de Dikolo-Bali du Canton Bell dans la commune de Douala 1er sur leur terre, la terre de leurs ancêtres !

Comment peut-on nous expliquer que la construction d’un hôtel privé a un caractère d'utilité publique ou d'intérêt général ?

Ceci montre bien que ce Gouvernement du Cameroun ne respecte même plus les « TRADITIONS, LES US ET COUTUMES. »

Peuple Sawa et amis, nous ne devons pas accepter et valider ces images de déguerpissements violentes et barbares !

Aujourd’hui, plusieurs familles sont jetées à la rue comme des chiens à cause d’un décret illégal.

Nous condamnons donc cet acte avec la plus grande fermeté. L’attaque horrifiante perpétrée par le Préfet du Wouri, Monsieur Benjamin Mboutou, contre les autochtones de Dikolo-Bali du Canton Bell.

Nous condamnons également le Gouvernement camerounais pour avoir facilité cette expropriation.

Nos pensées vont à toutes celles et à tous ceux qui ont perdu leur maison et leur terre, la terre de leurs ancêtres !

Nous sommes aux côtés des autochtones de Dikolo-Bali du Canton Bell ainsi que du Chef supérieur du Canton Bell, Sa majesté Jean Yves Eboumbou Douala Manga Bell.

Le Préfet du Wouri, Monsieur Benjamin Mboutou, n’a pas respecté les garanties d’une procédure régulière, notamment celle d’une DUP (Déclaration d'Utilité Publique) et cela constitue une violation flagrante des droits humains, notamment le droit de vivre dans les terres de ses ancêtres.

Le Préfet du Wouri, Monsieur Benjamin Mboutou, recherche, en réalité à concéder une faveur ou un avantage à un ami, c’est-à dire à un homme d’affaires !

En dépit des fermes contestations de la communauté Sawa, du Chef supérieur du Canton Bell et des élus du Wouri centre, Le Préfet du Wouri, Monsieur Benjamin Mboutou, est allé au bout de sa logique, aider un ami en dépouillant la communauté Bell de leurs terres, les terres de leurs ancêtres !

POUR QUOI VOULOIR HUMILIER LE DESCENDANT DU ROI RUDULF DUALA MANGA BELL ? LE CHEF SUPERIEUR DU CANTON BELL, SA MAJESTE JEAN-YVES EBOUMBOU DUALA MANGA BELL ? QUEL SERAIT L’INTERÊT DU PREFET DU WOURI ? POURQUOI LE PREMIER MINISTRE, MR JOSEPH DION NGUTE A LAISSE FAIRE ?

NON - La terre du Roi Rudolf Duala Manga Bell figure historique de la lutte contre les expropriations du pouvoir colonial Allemand NE SERA NI BRADEE, NI SACRIFIEE !

Monsieur Le Préfet du Wouri, Benjamin Mboutou, vous vous trompez de combat ! cette fois-ci, la communauté Sawa ne va pas se laisser faire ! A bon entendeur salut !

L’objectif d’un « HÔTEL » privé ne saurait être atteint en privant plusieurs personnes, notamment les autochtones de Dikolo-Bali à Douala des seules propriétés dont ils disposent dans leur village, surtout les terres de leurs ancêtres !

NON A L’HOTEL MARRIOTT SUR LES TERRES DE NOS ANCËTRES – LES TERRES DU ROI NDOUMBE LOBE !

PEUPLE SAWA ET AMIS, LA PRESENCE DE TOUS EST DONC VIVEMENT SOUHAITEE, CAR TOUT EST ORGANISE POUR NOUS CHASSER DE NOS TERRES – LES TERRES DE NOS ANCÊTRES ! »