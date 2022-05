MONDE ENTIER :: BOUNTY HUNTERS, le jeu de chasseurs de primes à l’ancienne ! :: WORLD

"Bounty Hunter" se déroule dans un salon classique avec des personnages suspects autour du bar. Les symboles les plus rémunérateurs sont réguliers et autocollants sauvages. "Bounty Hunter" offre de nouvelles fonctionnalités bonus et un potentiel accru. L'attraction principale est toujours la fonction de tours gratuits, où les chasseurs de primes utilisent leurs armes pour changer les symboles en autocollants sauvages.

Si vous maîtrisez les règles du jeu vous pourrez vous en sortir !

Le jeu a 40 lignes fixes et la mise minimale est de 40 points. La mise totale est déterminée en multipliant les lignes gagnantes par la mise en pièces. Les gains des lignes gagnantes sont multipliés par les pièces mises. Le bonus de propagation est multiplié par la valeur monétaire. Des bonus de tours gratuits sont ajoutés à la ligne. Tous les gains sont payés de gauche à droite et de droite à gauche sur les rouleaux adjacents, à l'exception des scatters. Seul le prix en argent le plus élevé sera attribué à la ligne gagnante. Le taux de redistribution du jeu aux joueurs est de 96,31%. Le problème annule toutes les victoires et tous les jeux. Il y a des niveaux de jackpot , c'est-à-dire. Les jackpots sont des jackpots.

Les jackpots ne peuvent être déclenchés qu'au hasard à n'importe quel tour du jeu de base. Le jackpot peut également être déclenché s'il n'y a aucun gain sur aucun tour. Un seul jackpot peut être déclenché à la fois. Une fois le jackpot payé, la contre-valeur associée au jackpot sera réinitialisée à la valeur par défaut. Le montant du jackpot augmente d'un pourcentage fixe du total misé, c'est-à-dire MEGA 5 %, MIDI 15 % et MINI 50 %.

Le montant du jackpot augmente à chaque tour payé. Les jackpots sont proportionnels aux mises.

Connaître les boutons de jeu vous permet de naviguer facilement !

Retenez le fonctionnement de bureau/mobile

Faites tourner le clic pour démarrer le jeu avec la valeur de pari actuelle.

Lecture automatique Affiche un écran de menu affichant toutes les options de lecture automatique disponibles dans le jeu pour déclencher plusieurs boucles en même temps.

Sélection de pari Fournit aux joueurs des options de pari pour sélectionner un niveau de pari.

Menu Paramètres Ouvre un écran de paramètres séparé pour afficher les informations sur le jeu, les sons, le mode boost et les boutons de valeur des pièces.

Audio Desktop - Ouvre une fenêtre contextuelle au centre de la bobine pour activer la musique de fond et les sons.

Bouton Paramètres

Bureau/Mobile Conductivité

PAYTABLE décrit le tableau des gains général et fournit une description du jeu.

Aide Cliquez pour ouvrir les règles du jeu.

Historique du jeu Affiche au joueur une liste récurrente des jeux joués pendant ce jeu.

Paramètres de mise Ici, le joueur peut déterminer la valeur de la mise pour le jeu ou sélectionner d'autres options disponibles.

Paramètres du jeu Affiche diverses options de paramètres généraux (par exemple, sélectionnez les paramètres audio pour déterminer les sons que vous souhaitez jouer dans le jeu).

Fermer Cliquez pour fermer le menu/la page.

Boutons de navigation Cliquez pour naviguer entre les pages d'informations.

Augmenter/Diminuer la mise Cliquez sur - ou + pour diminuer ou augmenter la valeur de la mise

compteur.

Gains – Affiche les gains actuels ou les derniers jeux gagnés.

Solde - Affiche votre solde de trésorerie (valeur en devise).

Revenir au joueur

Le retour théorique au joueur est de 96,31%.

Informations Complémentaires

En cas de dysfonctionnement du programme de jeu ou de l'équipement, tous les paris et les gains concernés seront annulés et les paris seront retournés.

Cliquez sur le lien suivant pour commencer le jeu à la valeur de la mise actuelle

