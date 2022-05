CAMEROUN :: INCLUSION NUMERIQUE DANS LA REGION DE L’OUEST, LE PR JUSTICE DIFFO TCHUNKAM SUR LE TERRAIN :: CAMEROON

Le Pr. Justine DIFFO Tchunkam était ce Lundi dans les hauts-plateaux pour la remise des attestations de formation aux TIC à 400 femmes du département formées par IAI Cameroun avec le concours de sa fondation Global Capacity Building Foundation. Elle poursuivra ce Mardi 17 Mai, à Dschang par la remise des ordinateurs à l'école Saint-Laurent de Bafou dans le département de la Menoua.



Défenseure acharnée de la vision du président Paul Biya, Justine Diffo ne lésine sur aucun moyen pour promouvoir la numérique à travers le pays, y compris dans le monde rural. « L’innovation est au cœur de notre projet d’accès à l’émergence, parce qu’elle génère la croissance et accroît la compétitivité…je m’engage à faire du Cameroun un pôle africain de référence dans l’économie numérique ; » disait le président Paul Biya lors de la campagne présidentielle de 2018.Le président de la république mettait la numérique au centre du développement du Cameroun.



Promotrice de la plateforme " Doing business in Africa " le Pr. Justine DIFFO Tchunkam est une personne ressource du comité national de la Zlecaf , une position qui justifie son combat pour l’inclusion numérique dans toutes les sphères de la société « Nous avons développé une infrastructure de e-commerce axée sur les promoteurs qui sont dans la zone rurale pour l'instant. Nous avons commencé par là parce que notre stratégie repose sur l'inclusion numérique. Comment la maman qui n'a pas accès à Internet et qui vend son manioc peut le faire sans bouger. »



A travers ses actions, le Pr. Justine DIFFO Tchunkam se démarque des élites de la région de l’Ouest par ses initiatives en faveur du développement durable.