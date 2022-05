CAMEROUN :: Lettre de félicitations du Médiateur universel à Madame NALOVA LYONGA :: CAMEROON

Félicitations, soutien et encouragements pour la décision très sage, de ne plus exclure les jeunes filles portant une gestation maternelle, mais plutôt de leur accorder le bénéfice d’une suspension jusqu’à l’accouchement

Madame la Ministre,

S’il n’y a aucun doute, qu’environ la moitié des grossesses en milieu scolaire, résulte des errements entre les jeunes, il est tout autant incontestable, que des adultes en divagation morale, sont responsables dans un pourcentage considérable, en plus de ce qu’ils refusent généralement d’assumer.

Par ailleurs, comment comprendre que jusque-là, nous traitions avec une insouciance et une inconscience aussi cruelle, des enfants victimes en réalité d’un encadrement social approximatif, et esclaves des travers et des perversions produites par l’addiction à l’expansion des nouveaux outils de la communication et de l’information ? C’était une erreur, une défaillance terrible de gouvernance socioéducatif, une faute.

La situation de la jeune fille dans notre société en général, demeure une préoccupation réelle, face à laquelle nous devons faire preuve d’un maximum d’intelligence, de précaution et de créativité normative.

Aussi, c’est avec enthousiasme et sincère satisfaction, que je vous adresse mes félicitations ainsi que mes encouragements. Eduquer c’est blâmer certes, mais c’est aussi intégrer et corriger, et non sanctionner et rejeter définitivement. Vous venez de sauver des milliers de jeunes filles de la perdition et de la brutalité des senseurs aveuglés par les privilèges de l’autorité parentale et subséquemment de la chicotte illogique. La postérité vous sera reconnaissante pour cette décision sage et salutaire.

Cela étant, je ne me prive pas de saisir l’occasion, pour recommander à madame la Ministre, chère compatriote, my dear sister, d’être plus proactive, plus à l’écoute des collaborateurs et des citoyens ordinaires, dont quelques plaintes non satisfaites, alimentent de nombreuses récriminations. En effet votre image répandue dans l’opinion large, est celle d’une dame de fer très autoritaire qui n’écoute pas assez. Vous venez de faire un pas important avec la décision sus évoquée. Un seul mot, continuez.

En vous félicitant encore, je vous prie d’accepter, Madame la Ministre, l’expression vive de ma fraternelle considération./.