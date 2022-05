MONDE ENTIER :: BATTLE FOR THE THRONE, la bataille entre dragons !!! :: WORLD

Préparez-vous pour la bataille épique entre dragons et guerriers en duel pour la victoire.



Embarquez sur une aventure classique la machine à sous vidéo 5x4 avec 1024 façons est remplie de gains, un bonus multiplicateur et une bataille de tour gratuit.



Bon à savoir à propos du jeu : Le jeu est basé sur la fantaisie et l'action, a 14 symboles, cinq rouleaux, 1024 façons de gagner qui paye si trois ou plus sont alignés sur des rouleaux adjacents, commençant de la position la plus à gauche.



Paramétrez votre jeu de la manière la plus simple, les détails ci-dessous vous aideront assurément !



Le jeu a 1024 façons et la mise minimale est de 40 crédits . Les gains sont multipliés par la valeur en monnaie. Tous les gains payent de gauche à droite sur les rouleaux. Les progressions sur la séquence de fonction sont liées à la mise sélectionnée, le changement de la mise sera réinitialisée à l'état initial de la séquence ou à l'état de séquence enregistré lié à cette mise. Le taux de redistribution du jeu au joueur est de 95.00%. Les dysfonctionnements annulent tous les gains et les parties. Il y a niveaux de jackpot , c'est à dire :



Retenez les Jackpot , ce sont des jackpots progressifs.



Jackpot peuvent être déclenchés aléatoirement sur tout tour uniquement pendant le base game. Jackpot peuvent également être déclenchés en cas d'absence de gain dans n’importe quel tour. Seulement un jackpot peut être déclenché à la fois. Lorsque jackpot est payé, la valeur du compteur liée au jackpot sera réinitialisée par défaut. Le montant jackpot est augmenté par un pourcentage fixe de total bet c'est à dire 5% pour mega, 15% pour midi et 50% pour mini. Le montant jackpot est augmenté avec chaque tour payé. Jackpot sont proportionnels au pari placé.



