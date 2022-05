CAMEROUN :: Oumar, Wooh, Kemen, Nkoudou, et Etouga : Les « bleus » de la tanière :: CAMEROON

Les quatre joueurs pourraient recevoir leur baptême du feu chez les Lions à la fin du mois.

La « chasse » aux binationaux camerounais lancée par Rigobert Song depuis sa nomination sur le banc de touche des Lions indomptable porte déjà ses fruits. Pour la seule période Fifa du mois de juin prochain, le patron des mondialistes 2022 a convoqué cinq nouveaux joueurs. Et ce, dans tous les compartiments, excepté les buts. Il s’agit des défenseurs Gonzalez Oumar et Chistopher Wooh, du milieu de terrain Olivier Kemen et des attaquants Georges-Kevin Nkoudou et Franck Etouga.

Gonzalez Oumar

Auteur de 3 buts cette saison en 33 matchs avec l’AC Ajaccio en Ligue 2, le défenseur camerounais de 24ans et le club français réalisent une excellence saison, avec à la clé l’accession en Ligue 1. L’Ancien joueur de Chambly, Villefranche Beaujolais, Rodes et Epinal, sur le plan personnel, réalise la saison la plus aboutie de sa carrière. De quoi séduire le sélectionneur national.

Christopher Wooh

Avec ses 16 matchs dans les jambes cette saison, Christopher Wooh (20ans) a certes battus son propre record de matchs disputés dans le championnat français, mais le défenseur central n’a pas pu inscrire le moindre but durant la saison. Pas grave pour le Sang et Or qui a choisi de porter les couleurs camerounaises en lieu et place de celles de la France. « Il y a une Coupe du monde qui est là. A mon âge, ce serait beau de participer à cette compétition-là », déclarait le Camerounais il y a quelque temps. C’est donc clair que le mondial qatari est dans le viseur du Lensois (7e) actuellement en quête d’une place européenne.

Olivier Kemen

Formé à Lyon et aujourd’hui sociétaire de Kayserispor en Turquie, Olivier Kemen pourrait également faire partie du groupe qui affrontera le Kenya et le Burundi les 4 et 8 juin prochain. Et ce ne n’est pas l’étoffe qui manque à l’ancien pensionnaire du Fc Metz (en France) et New Castle (en Angleterre). Celui qui a fait toutes les sélections jeunes de France a préféré venir prêter main forte à son Cameroun natal.

Georges Nkoudou

Longtemps courtisé par les entraîneurs camerounais, le coeur de Georges Nkoudou semble cette fois battre pour le Cameroun. Or, l’ancien joueur de Tottenham, Marseille, Burnley, Monaco et Nantes a déjà fait toutes les classes avec les catégories jeunes de France. Il n’y a donc plus que la tunique des seniors qui manque à l’avant-centre de 27ans.

Franck Etouga

Parler du championnat de première division ghanéen cette saison sans évoquer le nom de Franck Etouga (20ans) est un crime de lèse-majesté. Le sociétaire d’Asante Kotoko est l’actuel meilleur buteur du championnat du Ghana avec 15 réalisations en 19 apparitions. C’est sans doute ces performances de l’ancien joueur d’Apejes de Mfou cette saison qui ont tapé dans l’œil de Rigobert Song. Il ne reste plus qu’il figure sur la liste des 28 attendue dans quelques semaines pour la double confrontation à venir. Appelés aux côtés de plusieurs cadors, les nouveaux entrants vont devoir cravacher dur pour avoir une place de titulaire chez les Lions indomptables. Chaque bon ou mauvais geste de chacun d’eux sera noté dans les petits papiers de Rigo. Surtout à ce moment très crucial au cours duquel ils arrivent avec la Can et la Coupe du monde en ligne de mire.