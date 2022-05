FRANCE :: MAEVA MAMA AFRICA LA JEUNE PÉPITE DE LA CHANSON TRIOMPHE SUR SCÈNE AVEC CHIWAWA

C'est sans complexe que Maeva l'artiste plus connue sous le nom de Mama Africa est venue apporter son soutien aux corps médical à Bondoufle au côté de Grace Decca.

Accompagné de son charmant époux, cette dynamique femme chef d'entreprise a rangé son commerce le temps d'un répis, pour faire la fête.

Avec une voix jeune et suave, son premier single "CHIWAWA" cartonne et c'est sans complexe qu'elle affiche avec fierté son corps plein de charme, de douceur et de tendresse.

Chiwawa annoncé comme le titre de l'été est disponible sur toutes les plateformes en ligne.

A Bondoufle, elle a assuré avec brio et dignité.

Un extrait de son passage en soutien aux corps médical.