FRANCE :: GRACE DECCA OUF ENFIN...

C'est avec un déploiement conséquent de toute une caserne de gendarmerie que le concert tant attendu de la divas Grace Decca a eu lieu.

Nous somme dans la petite commune de Bondoufle en région Parisienne, précisément au 19 rue Gutenberg 91070 Bondoufle, en face de la salle le déploiement de la BAS(Brigade anti sardinard) et au milieu, 8 véhicules de la gendarmerie Nationale Française et à côté de ceux-ci une trentaine d'agent de sécurité et 2 maîtres chien prêt à découdre.

Grace Decca l'artiste est déjà dans les loges lorsque la pression monte.

2 à 3 intrus de la BAS ont eu accès dans la salle en attente du début du concert de la divas Grace Decca, près de 250 invités en majorité des femmes, fans de l'artiste ont décidé de braver tout interdit.

Comme annoncé sur l'affiche, Maeve Mama africa et Arti Suwenda vont ouvrir le bal pour donner le ton au spectacle.

Grace Decca entourée d'agents de sécurité fera son entrée accompagnée pour la circonstance de son frère aîné Ben Decca.

Toute la famille est bien en place, le concert longtemps annoncé va donc avoir lieu et quelques minutes plus tard,les gaz lacrymogènes étoufferont les convives et c'est alors qu'on comprendra que les éléments de la brigade anti sardinard sont en place.

Rapidement neutralisés, ses derniers n'auront la vie sauve que grâce à l'intervention des forces de l'ordre.

Grace Decca a donc presté ce 13 mai 2022 en région parisienne mais à quel prix?

La bravoure et la détermination de la promotrice Claire NTOLO est à saluer. Malgré le dénigrement et le sabotage, cette cadre infirmère entre par la grande porte, produire Grace Decca n'a pas été facile, d'où le regard de haine de certaines promotrices parisienne à son égard.

Le but de la soirée étant de soutenir le corps médical qui a bravé la pandémie de la covid-19.

Revivez cet instant où nous nous sommes retrouvés au cœur de l'action.