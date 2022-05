CAMEROUN :: Célébration du 20 mai : les séparatistes annoncent des "villes mortes" dès dimanche :: CAMEROON

Des groupes armés sécessionnistes ont décrété une opération dite "villes mortes", en zone anglophone du Cameroun, à compter de ce dimanche 15 mai et menacent de représailles les habitants qui ne resteront pas chez eux, et ce, afin d'empêcher la célébration la 50e édition de la fête de l’unité nationale qui aura lieu le 20 mai courant.

Dans une vidéo postée dimanche sur les réseaux sociaux, les séparatistes ont annoncé que les principaux axes routiers en zone anglophone seront fermés dans l'immédiat.

« Les boutiques maintiendront leur rideau fermé toute la journée. Les agences de voyages resteront fermées. Les écoles et les marchés fermés aussi. Les taxis ne doivent pas travailler non plus, tous seront restés garés toute la journée à partir du 15 mai », ont-ils indiqué sans préciser la date d’expiration de cette opération de villes mortes.

Depuis le début de la crise dans le Nord-Ouest et Sud-Ouest du Cameroun en 2016, les séparatistes imposent des opérations "villes mortes" notamment lors de la fête de l’unité nationale.

Le 20 mai prochain, le Cameroun va célébrer la 50e édition de la fête de l’unité nationale.

« Ce sera un moment de communion nationale, de consolidation de l’unité, de l’intégration nationale et du renforcement du sentiment d’appartenance à une et même Nation », avait annoncé le ministère de la Jeunesse.

Comme à l’accoutumée, cet événement majeur est marqué par l’organisation de nombreuses activités sur l’ensemble du territoire national qui s’achèvent par le défilé militaire et civil présidé par le président de la République.

Cette 50e édition de la Fête nationale est placée sous le thème: « Forces de défense et de sécurité au service du peuple, pour la préservation de la paix sociale et de la cohésion nationale, gage de l’émergence du Cameroun ».