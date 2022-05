MONDE ENTIER :: les fans auront une chance de remporter un voyage en Espagne en élisant le MVP africain de LaLiga Sa :: WORLD

Après une autre belle saison de LaLiga Santander, les footballeurs africains du championnat vont être mis à l’honneur puisque LaLiga va demander aux fans d’élire le premier vainqueur du titre de MVP africain.

LaLiga a créé ce trophée en janvier quand les fans ont élu le gardien marocain de Sevilla

Yassine ‘Bono’ Bounou en tant que MVP africain de LaLiga à mi-saison, lors d’une campagne qui a touché 690 millions de personnes.

Désormais, alors que la saison se termine, il est temps de voir si les supporters vont à nouveau élire Bounou pour ses belles performances ou si un autre joueur africain va le dépasser et devenir le premier MVP africain pour une saison complète.

Ce nouveau trophée souligne l’importance croissante et la valeur de la contribution des joueurs africains pour la croissance de LaLiga, avec plus de 25 joueurs africains qui évoluent dans l’élite du football espagnol.

Les fans qui participeront à l’élection du premier MVP africain auront une chance de remporter un voyage en Espagne pour assister à un match de LaLiga Santander en direct.

Le vote du public pour ce trophée de MVP africain de LaLiga sera lancé le 10 mai 2022 sur les réseaux sociaux de LaLiga, par l’ancienne star nigériane de LaLiga Mutiu Adepoju.

Cette compétition prendra fin lors du dernier jour de cette saison de LaLiga Santander - le 22 mai 2022, et les supporters qui participeront au vote via le lien https://project.tolunastart.com/s/Cc57Eq auront la possibilité de remporter des maillots officiels et de la marchandise de LaLiga en collaboration avec des médias locaux.

« Nous avons été surpris par la réponse des fans africains de football lors du lancement du trophée de MVP africain cette saison. Le public africain a augmenté en termes d’audiences et de soutien envers LaLiga au fil des années, motivé par les performances de certains des meilleurs joueurs du continent. Ce concours est un hommage à la croissance et à la stature du marché africain pour LaLiga et nous encourageons les supporters à participer en nombre à ce vote pour élire la star africaine de la saison en LaLiga Santander, » explique Marcos Pelegrin, Directeur de LaLiga en Afrique du Sud.

Karim Benzema, l’international français aux origines algériennes, est bien entendu le joueur le plus en vue cette saison en LaLiga mais le trophée de MVP africain sera décerné à un footballeur qui évolue pour une sélection africaine.

La star du Gabon Pierre-Emerick Aubameyang a brillé lors de cette deuxième partie de saison de LaLiga, après avoir été prêté par Arsenal au Barça en janvier. Il a notamment battu un record du club et des joueurs tels que Lionel Messi et Luis Suarez en marquant 10 buts lors de ses 14 premiers matches pour le Barça. En 19 apparitions, Aubameyang a inscrit 11 buts et offert une passe décisive, étant un élément déterminant du retour au premier plan du Barça de Xavi.

Bounou est resté très important pour Sevilla, qui est en bonne position pour se qualifier pour la Ligue des champions. Le gardien n’a concédé que 31 buts en 38 matches avec Sevilla cette saison, et il a même offert deux passes décisives.

Deux autres stars marocaines brillent avec Sevilla : Munir El Haddadi et Youssef En-Nesyri, qui avait réussi deux triplés consécutifs pour sa première saison en LaLiga.

Abde Ezzalzouli a également eu un impact sur les bonnes performances du Barça de Xavi cette saison. Ce jeune Marocain est une grande promesse pour le futur.

L’international nigérian Samuel Chukwueze est revenu de blessure pour aider Villarreal à accéder à la demi-finale de Ligue des Champions. Chukwueze a inscrit 7 buts pour Villarreal cette saison, un club où il évolue aux côtés de l’attaquant sénégalais Boulaye Dia.

Enfin, le milieu de République Centrafricaine Geoffrey Kondogbia est devenu incontournable pour l’Atlético Madrid cette saison, et il a fait honneur à sa réputation d’excellent milieu défensif, marquant même son premier but en LaLiga pour le club.

