FRANCE :: Voulant perturber le concert de Grace Decca, la BAS se fait tabasser

Partis de Royaume Uni, de Belgique, de l'Allemagne, ceux-là qui avaient promis de tout faire pour boycotter le concert de Grace Decca ont été stoppés net à l’entrée de la salle par des éléments de la sécurité et la gendarmerie française

Grace Decca était présente et chanté au Palais de la Terrasse de Thillay en France dans la soirée du 13 mai 2022 , où de nombreux Camerounais l'attendait avec joie.

Pendant qu’elle commuait avec le public, trois éléments de la Brigade anti-sardinards (B.A.S) qui ont pu tromper la vigilance du dispositif de sécurité pour se retrouver dans la salle en ont bu leur tasse. Ils ont été sauvés de justesse par la gendarmerie française pendant que leur compagnons étaient repoussés à plus d'un kilomètre de la salle des cérémonies.

Jusqu'à 6h ce matin, les éléments de la gendarmerie française étaient encore sur place. Question de s'assurer la securité des responsables de la logistique dudit concert

Il faudra rappeller que ce 13 mai Grâce Decca est monté sur scène lors du gala de charité Stop Covid- 19 en hommage au corps médical qui a été au four et au moulin dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. " S’il faut honorer ceux qui étaient au front [pendant la crise du Covid, ndlr], je dis toujours oui. Je suis née pour servir. […] Je suis toujours dans les œuvres caritative.» a expliqué Grâce Decca à la rédaction de Camer.be et Sopie Prod Tv à sa descente d’avion le 8 mai dernier.

Plus loin , la diva avait également ajouté " Je n’ai aucun problème avec vous. Je suis comme vous, vous êtes comme moi, arrêtez ça " […] "Tous ceux qui m’attaquent là, je vous dis un seul mot : je vous aime. Vous n’allez pas m’empêcher de faire ce que je sais faire, je suis née pour vous aimer ...On va faire une belle fête, on va faire quelque chose de sympa, de bon"

Et comme si l'artiste le savait, il y avait du beau monde pour l'accompagner dans sa prestation scénique hier soir.

Grace Decca, de son vrai nom Ndom’a Deccah Grace, née le 23 septembre 1966 est une chanteuse camerounaise originaire de Douala, capitale économique du Cameroun. Elle est initiée à la musique en 1983 par son frère ainé Ben Decca, célèbre chanteur de Makossa. Elle accompagne son frère et d'autres artistes de renom tel Jean Jacques Goldman sur diverses chansons avant de se lancer dans une carrière solo en 1989 avec son premier album intitulé Besoin d'amour. Après 5 albums Makossa parus entre 1989 et 2001 et une longue pause discographique d'une douzaine d'années, elle fait son retour sur la scène musicale camerounaise en 2014 avec un album Gospel intitulé Mouna.