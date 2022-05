CAMEROUN :: Violence,DOUALA : ELLE POIGNARDE SA COUSINE AU CARREFOUR 3 MORTS :: CAMEROON

La violence prend de plus en plus de l'ampleur dans la société camerounais: aussi bien la violence verbale que la violence psysique. Il ne se passe plus une semaine sans qu'on reporte des actes d'agressions perpétrés par des élèves sur leurs camarades ou sur leurs enseignants.

Nombreux sont les experts qui s'interrogent sur la racine d'un tel mal qui gangrène de plus en plus le 237. Encore plus inquiétant c'est la violence au sein de la famille, le lieu supposé allouer une certaine sérénité et paix aux enfants.

C'est le cas de ces deux cousines dont la dimension de la violence a fait couler beaucoup d'encre sur les réseaux sociaux cette semaine.

Nous sommes à Douala, capitale économique du Cameroun et plus précisément au légendaire carrefour 3 morts dont seul le nom fait hisser les poils du corps.

Elle s'appelle Watmi Melissa et aurait asséné des coups graves à sa cousine que nous nommons ici Clarice, après une altercation au sujet d'une somme de 5000 fcfa.

Selon nos sources très introduites, Melissa devait cette somme à Clarice mais lorsque cette dernière a réclamé son dû, grande a été sa surprise de voir sa cousine répliquer avec dedain, déni et violence. Les deux sont arrivées aux mains et la bagarre se serait soldée par des blessures graves au moyen d'un tesson de bouteille utilisé par Melissa.

Une scène déplorable qui illustre la violence dont font qui a de plus pignon sur rue sans la cité.