LES FANS DE LALIGA CAMEROUN VERS UNE NOUVELLE DYNAMIQUE

Ces inconditionnels du championnat d’Espagne au Cameroun veulent donner un nouvel élan à leur mouvement

Ils se sont retrouvés dans un espace convivial, les fans de la Liga Cameroun pour redynamiser leur mouvement et vivre en semble leur passion. La passion autour du football, à travers le derby madrilène le dimanche 8 Mai. Sous l'impulsion de Trésor Penku représentant de la Laliga en Afrique centrale, une vingtaine de membres de la communauté fan de Laliga sur Facebook ont vécu un moment de partage d'expérience et surtout de proposition pour une nouvelle orientation de la suite de la Saison. Plus d'activités, plus de rencontres entre les membres avec des activités bien précises et surtout un enrichissement de la page Facebook.

Nous souhaitons avoir plus de membres pour notre belle communauté afin d'avoir une plus grande expérience avec notre passion commune le football. Merci à tous les membres qui ont répondu présent à l'invitation.