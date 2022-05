CAMEROUN :: Pr. Maurice Kamto : "Avant la création du Mrc en 2012, je n’ai milité dans aucun parti politique" :: CAMEROON

Invité ce mercredi 11 mai 2022 sur le plateau de « Vous et nous » sur Vox Africa, Maurice Kamto, leader de l’opposition camerounaise a fait des révélations sur sa non appartenance à une formation politique avant le MRC ( Mouvement pour la Renaissance du Cameroun).

« Avant la création du Mrc en 2012, je n’ai milité dans aucun parti politique », a-t-il affirmé

Une réponse qui viendra sûrement mettre un terme à la rumeur que ses adversaires politiques entretiennent depuis des années au sujet de sa présumé adhésion en 1992 au Social Democratic Front de(SDF) de Ni John Fru Ndi et bien après, et plus précisément en 2004, au Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc), parti au pouvoir.

Au cours de cette sortie médiatique, Maurice Kamto est revenu sur plusieurs sujets qui font l’actualité au Cameroun à l'instar de la crise anglophone, la situation de ses militants encores emprisonnés,la présidentielle de 2018, le boycott du double scrutin de février 2020 etc.

