FRANCE :: Kareyce Fotso en concert à Paris (officiel)

Le 21 mai 2022, le Musée du quai Branly - Jacques Chirac offre une soirée grand public pour découvrir les univers musicaux de trois musiciennes africaines choisies par Blick Bassy : le folk bamiléké de Kareyce Fotso, le rap militant d'Ami Yéréwolo et le magnétisme solaire de Poundo.

Entre blues camerounais, rap mandingue et pop sénégalaise, la soirée est prévue pour découvrir la scène musicale féminine afro-contemporaine.

Kareyce Fotso

D’origine bamiléké, Kareyce Fotso incarne avec fierté sa culture et chante dans sa langue maternelle un authentique folk d’Afrique centrale, tendre et apaisé.

Elle s’accompagne d’une guitare acoustique aux cordes pincées, de claquements de doigts, de chœurs presque chuchotés et de petites percussions. Après avoir été choriste de Sally Nyolo, elle entre en scène en 2009 sous son propre nom et embrase le public de Beyrouth lors des Jeux de la Francophonie. Elle remporte la même année le 2e prix aux «Découvertes de RFI ».

Depuis, l'artiste originaire de Bandjoun sillonne les scènes du monde entier et prépare un nouvel album dont la sortie est prévue en 2022.

Ami Yerewolo

Artiste hors norme, Ami Yerewolo est la première femme à occuper le devant de la scène rap malienne, traditionnellement masculine. Yerewolo – « la voix libre de Bamako» - dénonce dans ses textes en bambara le patriarcat, la condition des femmes et les inégalités sociales. Elle est également à l’origine de la création du festival «Le Mali a des rappeuses » dont l’ambition est d’être un tremplin pour les jeunes femmes de son pays.

Invitée sur les tournées et le dernier enregistrement des «Amazones d’Afrique» notamment aux côtés d’Angélique Kidjo et Mamani Keïta, finaliste du Prix Découvertes RFI en 2017, Ami Yerewolo a également été l’une des révélations du tremplin Show-me à Zurich en janvier 2020.

Enregistré entre Paris et Bamako, son troisième album AY témoigne de l’ambition internationale d’une chanteuse qui devient la première artiste à signer avec le label Othantiq AA de Blick Bassy.

Poundo

Chanteuse, danseuse, créatrice de mode et artiste aux multiples talents, Poundo dévoile son premier album We Are More en novembre 2020. Animée par sa passion pour la mode et son désir de transmission, la chanteuse francosénégalaise a noué au cours des années de nombreuses collaborations prestigieuses, avec notamment Marie-Claude Pietragalla au Cirque du Soleil, Alicia Keys, Orelsan et le groupe Wallas

and Mahmas. Engagée, hyperactive et solaire, Poundo crée un son unique qui renoue avec son héritage guinéo-sénégalais et sa langue maternelle, le manjaque.

Lire sur le même sujet: 05 avril 2022 17 juil. 2022 : SUR LA ROUTE DES CHEFFERIES DU CAMEROUN

Fiche technique

CONCERT : NOUVELLE VAGUE FÉMININE AFRO-CONTEMPORAINE

Samedi 21 mai 2022, 19h – durée 2h50

Théâtre Claude Lévi-Strauss (niveau -1)

Kareyce Fotso (40 min)

Entracte de 10 min

Ami Yerewolo (50 min)

Entracte de 10 min

Poundo (50 min)

Tarif: 15€ / 10 €

Le billet du concert donne accès aux collections permanentes et expositions le jour de la représentation.

RENSEIGNEMENTS

Tél: 01 56 61 70 00

E-mail: contact@quaibranly.fr

Site web: www.quaibranly.fr

Accès piétons: 206 et 218, rue de l'Université et 37 quai Jacques Chirac, 75007 Paris

Accès visiteurs en situation de handicap : 222 rue de l’Université, 75007 Paris